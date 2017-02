FRP-BRÅKET: 17 reddet skinnet, én ble suspendert

Eksklusjonsmøtet i Aust-Agder Frp landet natt til tirsdag med én utestengelse og flere advarsler.

Etter å ha brukt hele kvelden tirsdag og deler av natt til onsdag landet fylkesstyret i Aust-Agder Fremskrittsparti på at ingen blir ekskludert. 18 navn sto på listen over medlemmer som kunne ha brutt partiets vedtekter, og som risikerte å bli kastet ut. Ifølge NRK Sørlandet kulminerte møtet med at nestleder i Arendal Frp, Andreas Arff, er suspendert i tre måneder. Sju andre medlemmer slapp unna med en advarsel fra fylkesstyret. I forrige uke ble leder i Arendal Frp, Bjørnar Solvei, ekskludert fra partiet sammen med partimedlemmet Ingart Blikra. Begge har klaget avgjørelsen inn til sentralstyret i Fremskrittspartiet.