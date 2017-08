Frisk vind i seila for Norsafe

Annonse:

Den tromøybaserte livbåtbedriften satser frisk på elektrisk motordrift av fremtidens livbåter som en del av konsernets nye fremtidsvisjoner.

Til høsten skal bedriften i gang med å bygge den første elektrifiserte livbåten, som blir en prototype til salgsfremmende formål for fremtiden.

Elektrifisering av livbåter

Ledelsen i Norsafe har styrt skuta fra nesten forlis til trygg havn. Nå retter de kursen framover med nye visjoner og fremtidsplaner for bedriften. Som et av verdens ledende selskaper innen livbåter har de på ingen måte tenkt å trekke inn årene. Ifølge administrerende direktør Dag Songedal er de også i verdensklasse innen offshore, og for å holde seg på verdenstoppen er det viktig og stadig utvikle nye produkter for å ligge i forkant, og helst et hestehode foran andre. Bedriften har ambisjoner om vekst, og satser blant annet mer og mer på leveranse av båter til det militære markedet. Som en viktig del av fremtidens satsning skal de nå også i gang med å bygge en båt som skal gå for elektrisk motor.

– Vi må tenke strategisk satsning, og vi har et betydelig potensial. Når det kommer til elektrifisering av livbåter er det viktigste argumentet vedlikeholdskostnadene, sier Songedal og forklarer videre:

– Elektrifisering av livbåter er muligens ikke så stort poeng som for andre båter fordi den kun går få timer av levetiden sin. Det er derimot mindre vedlikehold som gjør at driftskostnadene reduseres. På et større skip er det foreløpig ikke aktuelt med elektrisk motor på grunn av krav om at båten må ha bremsemotor og rekkevidde og i tillegg kunne gå 24 timer i strekk i seks knop, men på en plattform vil det være hensiktsmessig, det gir mindre arbeid i tillegg til miljøhensynet, utdyper han.

Lokalt samarbeid

I forrige uke fortalte styremedlem i Actieselskabet Kolbjørn, Fredrik Major, til avisa at de har planer om å elektrifisere ferja som går mellom Arendal og Hisøy. I den forbindelse har ferjeselskapet hatt møte med Norsafe for å undersøke mulighetene for samarbeid i forbindelse å samkjøre leverandør, der Norsafe tar installasjonsjobben og eventuelt Nymo tar nødvendige forberedende stålarbeid om bord. Songedal bekrefter at de har hatt en dialog om dette.

– Vi har kjørt et løp rundt dette lenge før Kolbjørn tok kontakt med oss. Vi har en felles underleverandør, og Actieseskabet ønsker at vi kan være med å bistå, men der har vi ikke konkludert med noe ennå, vi har foreløpig kun en dialog og vårt prosjekt har ingen ting med Kolbjørn å gjøre, sier Songedal.

Stormfullt

Etter et tungt år i 2016 der Norsafe i flere omganger var nødt til å ty til store nedbemanninger, ser det omsider ut som bedriften har fått ny vind i seila, både i offshoremarkedet og for driften generelt. Den tromøybaserte livbåtbedriften har vært gjennom flere stormer de siste 25 åra, men har alltid klart å få skuta på rett kjøl igjen. I fjor måtte bedriften redusere bemanningen fra rundt 400 ansatte til 170 ansatte på grunn av offshorekrisen, og det var dramatiske tilstander både for ledelsen og produksjonsarbeiderne. Nå er imidlertid tallet på antall ansatte på vei opp igjen.

– Vi er 15-20 flere på produksjon nå enn det vi var ved årsskiftet. Vi vurderer det med bemanning løpende, og håper vertfall vi har jobb til de som er inne nå en god stund fremover. Vi har fått en del andre kontrakter som er bakgrunnen for at vi allerede har tatt inn flere folk, og det rører seg mer i markedet nå enn før. I fjor var det en periode der det ble tatt få beslutninger, nå er det litt mer normalisert og flere prosjekter blir iverksatt, forteller Songedal.

I desember fikk Norsafe kontrakt med den svenske kystvakten om levering av ni nye båter. Av andre inntektsbringende prosjekter opplyser Songedal at de har en del oppgraderingsoppdrag til installasjoner som skal skifte ut gammelt utstyr.

– Blant annet skal vi levere frittfallbåter med daviter (en krantype) til Kværner som skal brukes til Njord A-plattformen, som er en betydelig kontrakt. Vi har også fått flere andre kontrakter av denne typen, blant annet leveranse av nye daviter til Haven på Eydehavn, tilføyer han.

Økonomisk sikkerhet

Ettersom flere nye kontrakter har havnet på bordet til administrerende direktør Dag Songedal, tør han omsider å se fremtiden lyst i møte. Den aller største kontrakten, som skal bidra til å sikre drift i mange år fremover, ble nylig undertegnet, og i forrige uke kunngjorde tromøybedriften at de har sikret seg den hittil største offshorekontrakten noensinne med leveranse av åtte frittfall-systemer til den første FLNG-enheten i Afrika. At denne ordren betyr mye for bedriften er det ingen tvil om. Sammen med andre ordre sikret i juli gir dette en ordreinngang for måneden på over 100 millioner kroner, sett i lys av dagens markedssituasjon er dette svært bra, ifølge Songedal.

– Denne kontrakten betyr veldig mye for oss i kraft av at den er så stor. Selv om ikke alt arbeidet i produksjonen blir lagt til Norge, skal det tekniske og alle båtene skal produseres her i landet. All sammenstilling skal foregå på Tromøy, og det meste skal produseres her eller på Akland, der vi har støperiet, forteller han til avisa.

Han understreker at selv om de har undertegnet tidene største kontrakt innen offshore, skal ikke båtene leveres før tidlig i 2021.

– Det betyr at det går en stund før vi starter produksjonen, likevel er vi godt sikret fremover, sier han fornøyd.

Fremtidsvisjoner

Songedal er svært fornøyd med at Norsafe har sikret seg flere gode avtaler i løpet av 2017. Han skryter av innsatsen til medarbeiderne, som han mener har en stor del av æren for de gode resultatene.

– Det er et resultat av hardt arbeid og innsatsvilje fra våre ansatte globalt som har gjort at vi lytte til kundene og utvikle produkter og tjenester for å møte deres behov på en kostnadseffektiv måte, sier han.

På spørsmål om visjoner for fremtiden trekker Songedal igjen fram elektrifisering av båtene som et av hovedsatsningsområde for å holde seg ledene på verdensbasis. Han trekker også fram en økende serviceaktivitet som står for en betydelig andel av omsetningen.

– Vi har heldigveis flere bein å stå på. I år har serviceaktiviteten gitt mer enn 40 prosent av omsetninger med egne serviceselskaper i ti land. Der ser vi en stor vekst som vi vil satse på å videreutvikle. Vi har stadig nye visjoner og slutter ikke å tenke fremtidsrettet, sier den administrerende direktøren fornøyd før han haster videre til nye salgsfremmende møter.