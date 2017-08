Fortalte om veien ut av barnevernskrisen: Men enda er det langt igjen å gå

Annonse:

PÅ GOD VEI: F.v. Rådmann Harald Danielsen, kommunalsjef Torill Skår, leder for utvalget for barnevernet Nina Jentoft og barnevernsleder Iris Anette Olsen. Foto: Grete Helgebø

Under Arendalsuka arrangerte rådgivningsselskapet PwC en presentasjon av Arendal kommunes arbeid med barnevernskrisen.

Rådgivningsselskapet ble først leid inn for å evaluere barnevernet i Arendal, deretter har de ledet avdelingen gjennom arbeidet med å få et bedre arbeidsmiljø og bedre barnevernstjenester. Hege Gabrielsen som er direktør i Pwc mente historien om prosessen var viktig å fortelle.

– Vi tror den har overføringsverdi. Både til andre kommuner og til andre tjenester, sa hun.

– Overveldende

Før jul i 2015 nådde arbeidsmiljøet og tjenestene fra barnevernet i Arendal et så dårlig nivå at det ikke var tvil om at noe måtte gjøres. Sykefraværet var til tider så høyt som 35 prosent. Arbeidspresset på de ansatte var enormt. Både vedtak som ble truffet og hvor lang tid barnevernet brukte på å behandle sakene fikk refs i form av at Fylkesmannen konkluderte med avvik. Under foredraget onsdag ettermiddag i Pwcs lokaler fortalte flere av dem som arbeidet med prosessen hvordan det var.

– Forståelsen av de store utfordringene blant politikere og administrasjonen var ikke god nok. Det lyste ei rød lampe for politikere og administrasjonen. Vi kunne ikke lenger sitte og se på at vi ikke leverte gode nok tjenester. Siktemålet ble å bli et av landets beste barnevern, sa Nina Jentoft.

Arbeiderpartipolitikeren ble valgt som leder da en arbeidsgruppe ble satt ned for å bedre barnevernet. I tillegg til Jentoft var representanter fra Kristelig Folkeparti i gruppa, det var også folk fra administrasjonen i kommunen og tillitsvalgte i barnevernet. Ifølge Jentoft var det viktig at politikerne bestemte seg for å dra lasset sammen, heller enn å ta partipolitisk eierskap og skryte av at de hadde klart å løse saken.

Strategiske allianser

En ny leder for barnevernet måtte ansettes. Valget falt til slutt på Iris Anette Olsen som tidligere hadde arbeidet som leder i Abup. Hun forteller at situasjonen da hun kom inn var overveldende.

– Det som møtte meg var voldsomt, et ganske dystert bilde og jeg lurte på om det var mulig å få en oversikt, sa hun.

Pwc-direktøren Gabrielsen fortalte om arbeidet de gjorde i den kommunale enheten. Både med å kartlegge situasjonen, og deretter å jobbe for å bedre den. De forsto raskt at barnevernsenheten var i full krise.

– I en evaluering av en bedrift har man mest fokus på mål, strategi, og organisering, også glemmer man kulturen litt. Det har vi i Pwc også hatt mest fokus på ofte, men det å forstå en organisasjonskultur kan være nøkkelen til å lykkes. Man må sikre engasjement hos medarbeidere så det kan utvikles i riktig retning. Siden vi visste at det var store problemer med arbeidsmiljø ville vi at kulturen skulle være en viktig del av arbeidet, fortalte hun.

For politikerne som bestilte evalueringen var det viktig at de ansatte i barnevernstjenesten skulle være involvert i arbeidet. Derfor ble alle tatt med i en kartlegging av verdiene hvor de beskrev daværende kultur og kulturen de ønsket fremover. For å beskrive situasjonen sa de ansatte blant annet av informasjon ble tilbakeholdt og at strategiske allianser ble dannet. For å beskrive det de ønsket seg brukte de ansatte ord som tillit, samarbeid og anerkjennelse.

– Dette var en organisasjon i krise, det er sjelden vi ser så alvorlige resultater, fortalte Gabrielsen.

Jaktet opprydder

Da rapporten forelå var det klart at barnevernstjenesten trengte mer arbeid. Å opprette fem nye stillinger og ansatte en ny leder sto høyt på agendaen. Kommunalsjef Torill Skår fortalte om hvordan hun gikk frem for å finne en passende kandidat.

– Vi tenkte praktisk. Jeg er tidligere håndballspiller og vet at går du på banen uten en kaptein blir det kaos. Barnevernstjenesten hadde fått rødt kort. Vi fikk avvik fra fylkesmannen og beskjed om at vi ikke håndterte meldinger godt nok. Vi måtte lete etter en leder som på sikt gjorde oss i stand til å skape de verdiene de ansatte i tjenesten ønsket, sa hun og fortalte videre at hun fant Iris Anette Olsen sitt navn i bunken av søknader på en tidligere stilling.

– Jeg endte med å be henne søke, og etter noen samtaler gjorde hun det. Deretter fikk alle kandidatene i oppgave å fortelle hvordan de ville løst situasjonen Pwc-rapporten beskrev, fortalte Skår.

Pwc bisto barnevernsenheten med å finne ut hvordan målene de hadde satt for arbeidshverdagen, nemlig tillit, samarbeid og åpen kommunikasjon, skulle henges sammen med de daglige oppgavene. Olsen forteller at det nå er i bruk i det daglige.

– Vi bruker måltavla til å minne oss selv om hva vi arbeider med. Hva vi har satt oss fore og hvordan vi skal komme dit. Det er mye ad-hoc og vanskelige situasjoner i barnevernet, og i enhver situasjon bruker vi målene til å huske på hva vi skal gjøre. Vi bruker det også til evaluering. Jeg finner frem til store og små ting som vi rapporterer oppover og vi bruker også resultatene til oss selv. Jo mer politikere og administrasjon vet om jobben vi gjør, jo bedre jobb kan de hjelpe oss å gjøre.

I vår ble nok et mål lagt til i barnevernets arbeid.

– Vi skal være en organisasjon i endring til barns beste. Da må vi være en organisasjon som tør å tenke nytt. Så i tillegg til tillit, åpen kommunikasjon og samarbeid begynte vi å jobbe med en ny verdi på vårparten. Det er å tørre å tenke nytt hele tiden, fortalte Olsen.

Litt bedre

Rundt desember i fjor hadde barnevernstjenesten den laveste sykefraværsprosenten i kommunen. Det er nå gått noe opp, men Olsen bedyrer at det har med andre ting enn arbeidsmiljø å gjøre. Situasjonen i dag er litt bedre, men enda er det langt igjen å gå.

– Alt er ikke rosenrødt, men i dag har vi ingen saker på vent. Faglederne har fått tid til å faktisk lede. I det daglige har vi satt av tid til drøftinger. Vi har fått fem nye årsverk og bedret ressurssituasjonen. Økte ressurser har vi ikke merket så mye til enda, og det sier litt om situasjonen som var, sa Olsen.

Rådmann Harald Danielsen var også til stede under foredraget. Han mener at både politikerne og administrasjonen har lært mye av prosessen.

– Vi har en oppgave i barnevernet som vi er pålagt å løse. Det har skjedd mye, men vi har en del igjen før vi er på det nivået at vi kan kalle oss landets beste barnevernstjeneste. Det vil handle om noe mer enn barnevernstjenesten. Vi har behov for at alle tjenester trekker sammen for forebyggende arbeid. Vi har nok hatt en tendens til profesjonskamp mellom enhetene, men det er viktig at alle tjenester klarer å trekke sammen. Det som er positivt er at vi nå har en felles virkelighetsoppfatning, sa han og understreket også at taushetsplikten i barnevernet kun gjelder enkeltsaker og at kommunen kan bli flinkere å snakke om enhetens arbeid.