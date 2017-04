Fornøyd med bruken av krisemillioner

Lokalpolitikerne Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) og Anders Kylland fra (Frp) er fornøyde med hva pengene fra regjeringspartiene deres har gitt av resultater.

I tre omganger har regjeringen gitt til sammen nær 37,6 millioner kroner i sysselsettingsmidler til Arendal kommune i forbindelse med krisen i arbeidsmarkedet. I revidert nasjonalbudsjett i fjor vår kom den første potten på 14,59 millioner kroner, deretter kom det 16,2 millioner kroner i statsbudsjett for 2017. I februar i år kom en ny pott på 6,7 millioner kroner fra regjeringen. Pengene ble øremerket oppussing og rehabilitering av kommunal eiendom, og flere steder rundt om i kommunen venter resultatet bare på at folk skal oppdage dem. En ilandstigningsbrygge ved siden av Pellebrygga på Rævesand, som ble fjernet etter å ha blitt ødelagt av været for flere år siden, er igjen på plass. Den offentlige brygga på Torjusholmen er blitt rehabilitert med blant annet nytt tredekke, og Pellebrygga på Merdø er fikset opp. Brygga på Hastensund øst på Tromøy skal snart bli frisket litt opp.

Floke i årevis

Høyre-politikeren, som selv bor på Rævesand, er naturlig nok fornøyd med at brygga i nærmiljøet er på plass igjen, men gleder seg mest over at hans parti i regjering har gitt en stor del av potten for å motvirke arbeidsledighet til kommunen.

– Jeg er utrolig fornøyd med at Arendal har fått en så stor del av sysselsettingsmidlene fra regjeringen, sier han.

Lyngvi-Østerhus har flere års fartstid i styret i Arendal Havn KF. Forfall på offentlige brygger har vært en hodepine for det kommunale foretaket siden det overtok eierskapet for flere år tilbake.

– Dette har vært en floke for Arendal Havn i mange, mange år. Arendal Havn har ikke hatt midler til å fikse de opp, men prosjektet har vært klart. Når regjeringen da stilte opp med sysselsettingsmidler var det bare å trykke på knappen, sier han.

Arendal Havn fikk i fjor høst én million kroner øremerket rehabiliteringsprosjekter havnevesenet hadde vedlikeholdsetterslep på. Fiskemottaket i Barbu har fått nødvendig vedlikehold, det samme har Arendal Gjestehavn fått. Badehushagen på Tyholmen har fått oppgradering av gangvei og en beinvei i samme bydel har fått belysning og den offentlige brygga på Timerstrand er blitt sikret, i tillegg til oppgraderingene på de andre nevnte bryggene. Fremover står det flere havnerelaterte rehabiliteringsprosjekter på trappene i og med at kommunen fikk mer penger i februar fordi ledigheten var over landsgjennomsnittet.

Lokale entreprenører

Ifølge oversikten over bruken av midlene i fjor listes entreprenørselskapene Brødrene Jacobsen as, Bråtlund as, Caverion, Midtstøl Sjø as, Oveland Anlegg as, Songe Mek, Terna Bygg og Arendal Havn. Hvor mange arbeidsplasser pengene har sikret totalt har ikke Lyngvi-Østerhus noe tall på.

–Det er lokale entreprenører som har fått alt arbeidet. Det er veldig bra, mener han.

Foruten tiltakene i området havnevesenet steller med har kommunen sluset ut midler til en rekke andre tiltak. Blant annet ble det ifjor funnet penger til utskiftning av vinduer og dører på blant annet Asdal skole, samt at flere av kommunens bo- og omsorgssentre har fått nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.

Penger med bismak

Når regjeringen må gripe inn og støtte med ekstra midler for å holde liv i økonomien og beholde arbeidsplasser er det egentlig ganske tragisk.

–Det er utrolig viktig at man tar tak i arbeidsledighet og viktig at vi gir til det som både er faglært og ufaglært arbeidskraft. Arendal er et område som har store utfordringer. Det er det ikke noe tvil om og det er veldig bra at regjeringen ser det og at vi får arbeidsplasser som et stort fengsel i dette området, sier Lyngvi-Østehus, og sikter til fengselet som skal komme på Blakstadheia i Froland.

Han trekker frem at området har få statlige arbeidsplasser, men at næringslivet i Arendal har utfordringer og at myndighetene må stille opp og sørge for at entreprenørene lokalt har arbeid.

Hylekoret

Anders Kylland i Fremskrittspartiet sier at det jobbes konstant med å få nye og varige arbeidsplasser. Regjeringens pengeinnsprøytning er mer kortsiktige for å holde hjulene i gang.

–Dette er jo konjunkturene og vi blir definitivt rammet av nedgangen i oljesektoren. Regjeringen har lagt frem en tiltakspakke der de har lagt til rette for at kommunene på egenhånd kan sysselsette håndverkere og næringsdrivende til å gjøre prosjekter av ulik art, som for eksempel denne brygga på Rævesand, sier han.

Kylland mener det alt i alt er kjempebra at Arendal får tiltaksmidlene, og mener det blir litt borte.

–Det drukner litt i hylekoret som fremsettes av særlig Arbeiderpartiet om atregjeringen gjør ingenting med arbeidsledigheten. Det er nettopp det de gjør! sier han.

Oppgang- og nedgangstider mener han vil komme uavhengig av hvem som sitter i regjeringen. Kylland er optimist med tanke på nedgang i ledigheten.

–Nå ser vi en lysning og det er ting som tyder på at det er i ferd med å snu. Det er positivt, sier han.

Historisk mye

Kylland mener det er historiske summer kommunen har fått i ekstratildelinger fra staten.

–Det som kom fra regjeringen for rundt ti år siden i forbindelse med finanskrisen er å regne som vekslepenger, mener han.

Om det skulle komme ytterligere penger mener bystyrets opposisjonsleder at pengene helt garantert blir brukt opp, men han vil ikke trekke frem enkeltprosjekter han vil prioritere.

–Det jeg tror er grunnen til at vi ikke ser det så mye er at mye av det som er blitt prioritert er prioritert av eiendomsforetaket og havnestyret på egenhånd uten at det har vært oppe til stor og bred politisk diskusjon om hva vi skal bruke pengene til. Det har foretakene håndtert utmerket og det gjør nok at vi har fått brukt pengene godt uten at det har blitt alt for synliggjort, mener han.

Om de ulike prosjektene skulle vært diskutert og prioritert av bystyret tror Kylland resultatet ville sett noenlunde likt ut, men trolig tatt mer tid.

–Det er litt dårlig synliggjort, men jeg tror etter hvert som sommeren siger på vil folk merke at det er en god del brygger og mange tiltak som er gjort rundt forbi, som kan tilskrives regjeringens tiltakspakke, sier han.