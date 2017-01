–Foreldre vil ikke bruke Tromøy-barnehage

Kommunen stengte den offentlige barnehagen på Hove fredag.

Enhetsleder Johnny Svensvik i Tromøy barnehageenhet sier til Arendals Tidende at beslutningen ble tatt etter et hasteinnkalt foreldremøte og samtaler fredag ettermiddag etter at foreldre skal ha holdt barna hjemme fra barnehagen på grunn av transittmottaket for asylsøkere som er startet på Hove.

–Jeg snakket med kommunalsjef Roar Aaserud og Gunn Alice Andersen, som har ansvaret for barnehagene, og fikk go for å gjøre det. Det er veldig spesielt, selvfølgelig, sier Svensvik.

Allerede onsdag skal barnehagens ledelse uttrykt bekymring over nærheten til transittmottaket.

–Massiv enighet

Svensvik forteller at mens han var i Hove-barnehagen fredag dukket det opp asylsøkere inni barnehagen, og foreldre som ankom foreldremøtet opplevde blodig slåssing på utsiden av barnehagen på vei inn.

–Jeg hadde samtaler med en og en familie etter foreldremøtet, og det var massiv enighet om at de ikke ville bruke barnehagen, sier han.

Svensvik forteller at fem av de tretten barna flyttes til Fjellvik barnehage på Pusnes, mens åtte barn fordeles til de to avdelingene i Fabakken barnehage på Kongshavn. Personalet skal følge med, slik at overgangen skal være trygg og god.

–Alle foreldrene og tillitsvalgte har vært med i dette. Nesten alle er i boks. Foreldre har også skrytt av at ting har skjedd så fort, sier Svensvik.

Skulle se på stenging

I juni vedtok bystyret i Arendal å be rådmannen legge frem en sak i løpet av denne høsten for å vurdere å legge ned Hove barnehage fra neste høst for å effektivisere driften av Tromøy barnehageenhet.

Det er ikke lenger sikkert er nødvendig, ettersom barnehagen nå stenger dørene nesten ett år før opprinnelig skissert.