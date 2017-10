Fokus på tidlig innsats

Annonse:

Tidlig innsats i skolen, flere fulltidsstillinger og mer etterutdanning.

Fempartisamarbeidet som har flertall i bystyresalen, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har gått sammen om et budsjettforslag for Arendal kommune i 2018. De ønsker blant annet flere fulltidsansatte på sykehjemmene, tiltak for å droppe plastposer, mer bruk av Munkehaugen, satsning på kantinematen på skolen og etter- og videreutdanning av lærere.

Videreutdanning

Et av de viktigste punktene til flertallspartiene er at de ønsker å redusere spesialundervisningen og heller øke tilpasset undervisning. Dersom spesialundervisning er nødvendig, vil de at dette skal settes inn tidlig i skoleløpet. Flertallspartiet ber rådmannen om å utarbeide en handlingsplan for å forbedre leseferdigheter i 1. og 2. klasse. Bystyret ønsker en videreutdanning i spesialpedagogikk for de ansatte i skolene. Dette for å sikre en god nok tilpasset opplæring.

Flere faste

På sykehjemmene vil fempartisamarbeidet ha flere ansatte i hundre prosent stilling. Et sykehjem skal vise vei for å skape en heltidskultur i samfunnet.

Bedre kantine

Ungdommens bystyre sa på forrige bystyremøte at de ønsket bedre kantinemat på skolene i Arendal. De ønsket et bredere utvalg og bedre kvalitet på maten. Dette har flertallspartiene tatt med seg videre og legger fram et ønske om at det utformes en melding på kvalitet og priser fra rådmannen.

De ønsker også en plan for hvordan Munkehaugen kultursenter skal brukes framover, og hvordan dagens brukergrupper kan kombineres med nye brukergrupper. Utover dette ønsker de en gjennomgang av hvilke prosjekter som hører inn under lånekostnader.

Formannskapet behandlet budsjettsforslaget mandag, som skal til videre behandling i bystyret.