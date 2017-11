Klima og levekår viktigst for Arendal

Annonse:

GODT SAMARBEID: For Manuel Brinbrich er det svært viktig med et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og de andre kommunene og aktørene. De jobber med den nye regionplanen som skal gjelde for hele Agder. Foto: Helene Walle

I 2020 slås Agderfylkene sammen, planen for det nye fylket har folkehelse og naturressurser i fokus.

Akkurat nå jobbes det for å finne den beste planløsningen for Agder fra sammenslåingen og frem mot 2030.

Plan

Mannen som jobber med hvordan et nytt Agder skal se ut heter Manuel Birnbrich. Han har planen frem mot sammenslåingen klar.

– Først har vi et planprogram. Det er en slags plan for planen, der vi jobber mot å få til en systematisk og grei planprosess for alle parter, sier Birnbrich, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune.

Det er han som skal lede arbeide med regionplan 2030 som skal stå ferdig i juni 2019.

1. januar 2020 skal to fylker gjøres om til ett.

– Planprogrammet skal være ferdig i desember, og blir sendt ut til høring tidlig i januar. Da skal folk få muligheten til å gjøre seg noen tanker om programmet før det endelig vedtas noen uker senere. Hoveddelen starter våren 2018. Da setter vi opp arbeidsgrupper som sammen med Sørlandsrådet, en rådmannsgruppe, faggrupper og andre vil jobbe sammen mot et endelig planprogram, sier Birnbrich.

Han ser for seg arbeidsgrupper på mellom ti og tjue personer fra hver kommune som skal spille inn de mange temaene som er viktig for dem, som for eksempel kultur, samferdsel og levekår.

Prioritering

De to viktigste punktene for Birnbrich i den neste planen blir klima og levekårsutfordringer.

– Dette er saker som vi har fra forrige plan, men som vi ønsker å ha et ekstra sterkt fokus på i denne perioden, sier Birnbrich.

Han ønsker en prioritering av saker, slik at arbeidet blir mer konkretisert og gjennomførbart.

– Det er en vanskelig jobb, men jeg tror vi er nødt til å spisse problemstillingene litt. Alle temaene vi hadde i forrige plan er viktige, men vi har fått veldig mye til de siste årene også. Det gjør at ikke alle temaene trenger å stå like sterk i den neste perioden, sier han og trekker fram veivalg som et eksempel.

Viktig

Rådgiveren sier også at levekårsutfordringene i Agder er noe lavere enn landsgjennomsnittet, både med tanke på arbeidsledighet, folkehelse og likestilling. Arendal har i mange år slitt med lave levekår og utfordringene som føgler.

– Det må skje mye her. Det er ikke bare i Arendal, men også i småkommunene rundt som Froland og Lista at vi ser mange har havnet utenfor arbeidslivet, forteller han.

Han legger til at utdanning er et viktig grep her, og at det må sees på i sammenheng. Det er mye god kultur i kommunene, og det er svært få kommuner som står uten eget kulturhus, i følge rådgiveren. Likevel ser han at det fortsatt er noen utfordringer knyttet til midler.

Vår del

Det har vært mye fram og tilbake når det gjelder Arendals bit av kaka. Hele to av tre austegder sa først nei til fylkessammenslåing på grunn av stor usikkerhet rundt arbeidsplasser og ansvarsfordeling mellom de to hovedkommunene. Slik det ser ut i dag, er det lagt opp til at fylkeskommunen legges i Kristiansand, mens de statlige arbeidsplassene legges til Arendal. NAV-direktør Sigrun Vågeng har tidligere foreslått at regionkontoret til NAV blir lagt til Arendal, men dette er ikke bestemt.

Helt nytt

Det nye fylket blir et kystfylke med mye skog og innland, rådgiveren mener det blir viktig i fremtiden å se på hvordan man kan utnytte naturen vi har rundt oss.

– Vi har tenkt litt på hva vi kan gjøre som blir helt nytt. Natur- og miljøressurser er noe som er svært viktig, og vi ønsker å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene vi har på en bærekraftig måte, sier Birnbrich.

Han forteller at Agder er et av de få fylkene som har overskudd av fornybar energi, og at dette burde kunne brukes til noe fornuftig. Han nevner grønne datasentre som et eksempel, og legger til et lite hint om at dette er noe de vil jobbe videre med.

– Det viktigste med plan 2030 er at vi må spisse problemstillingene og prioritere litt bedre. Det er vanskelig å ta noe bort, og det må i så fall skje i dialog med andre aktører, men vi skal ha et større fokus på konkrete tiltak, sier han.

Det mest krevende med dette arbeidet er for rådgiveren at regionplanen må omfatte alle områder. Når regionplan 2030 er bestemt blir dette en ramme som alle Agder-kommunene må følge.

– Det er derfor det er så viktig at det er en inkluderende prosess, og at alle kommunene er med på dette arbeidet, sier han.

– Det er også viktig å poengtere at arbeidet med den nye Regionplanen og med sammenslåing av Agderfylkene er to helt forskjellige ting. Mange aktører fra hele regionen skal i arbeidet med Regionplanen bli enige om felles mål for Agder. Arendal kommune vil få en formell plass i planutformingen sammen med Kristiansand. Arendal og Kristiansand vil ha en likeverdig posisjon som de to største kommunene i dette arbeidet, sier Birnbrich.

Arendal

– Hva vil være Arendal sin plass i det nye Agder?

– Arendal er en stor by med mye potensiale. Fra mitt ståsted er det ingenting å være redd for. Kommunen har både Arendalsuka og Arendalskonferansen som er to veldig store landsdekkende arrangement. Arendal gjør det bra på veldig mange områder, og de får en formell plass i planutformingen sammen med Kristiansand. Arendal og Kristiansand vil ha en likeverdig posisjon som de to største kommunene i dette arbeidet, sier Birnbrich.

Han tror ikke at befolkningen i Arendal kommer til å merke noe særlig til at Agder blir ett fylke.

– Mange er nok skeptiske til det nå, men jeg tror egentlig ikke det er noe de vil merke noe særlig til, sier han.