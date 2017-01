Flere styremedlemmer i Arendal FrP trues

Forvarsler om mulig utkastelse fra FrP er sendt flere styremedlemmer i Arendal FrP.

– Ja, vi har fått utkastelsesvarsel nesten alle sammen, bekrefter Edward Terjesen på telefon til Arendals Tidende.

Fem varsler

Styret i Arendal Frp består av Andreas Arff, Edward Terjesen, Maurith Jule Fagerland, Odd Austarheim, Ingrid Skårmo, Anne Linn Thorjussen og Terje Stiansen. Etter det Arendals Tidende erfarer er det kun de to sistnevnte som nå ikke har fått forvarsel om at de kan bli ekskludert fra partiet.

– Det de vil er å ta vekk delegatene som skal stemme neste nominasjonsmøte, kommenterer Terjesen til Arendals Tidende.

Han sier bråket som nå ryster Aust-Agder Frp ikke handler om nominasjonen til stortinget, der Åshild Bruun-Gundersen ble utropt til toppkandidat og nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ble vraket. Terjesen mener det handler om avstemmningen om fylkessammenslåing, der alle Frp-representantene, med unntak av Anders Kylland, i desember i fjor stemte for å slå sammen Aust-Agder med Vest-Agder fylke. Representantene som støtter Godskesen mener Bruun-Gundersen her brøt med løftene som gjorde at hun vant nominasjonskampen.

Maurith Julie Fagerland er kasserer i Arendal Frp, også hun har fått varsel om at hun kan bli nødt å forlate partiet, det samme gjelder hennes samboer Gunnar Fredriksen.

– Ufra at jeg så at det var et ganske stort antall har jeg egentlig bare venta på det, sier hun.

Ny oppvask

Tirsdag denne uka ble Bjørnar Solvei som har vært leder av Arendal FrP kastet ut fra partiet. Kommende tirsdag venter et nytt oppvaskmøte, da må medlemmene som har fått varsler og forvarsler forsvare sine handlinger for fylkesstyret i FrP. Terjesen som i går gikk ut i Arendals Tidende og flagget at han vurderte utmelding er ikke i tvil om hva utfallet blir.

– Det er gitt allerede, sier han.

Allerede er det kjent gjennom Agderposten at bystyremedlem, gruppeleder i fylkestinget, nyopprykket medlem i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og den foreløpige toppkandidaten til stortingsvalget, Åshild Bruun-Gundersen, står i fare for å bli ekskludert. Det samme gjør fylkesleder Peter André Busch, politisk nestleder Chim A. Kjølner, organisatorisk nestleder Martin Konstali, studieleder Silje Haugli, nominasjonskomitéleder Lene D. Langemyr, gruppeleder i Grimstad Terje Stalleland og gruppeleder i Lillesand Arne Gulbrandsen. Ifølge avisen skal også Gjerstad Frp ha varslet åtte medlemmer om mulige brudd på partivedtektene.

Terjesen mener det er helt feil at representanter som er truet av utkastelse, også skal vurdere utkastelse. Han sikter til fylkesleder Busch og politisk nestleder Kjølner som står på lista.

Fylkesleder i Aust-Agder Frp er lite interessert i å kommentere saken, men mener det blir feil å si at det er eksklusjonsvarsler de har fått.

– De har fått beskjed om å redegjøre for mulige brudd på retningslinjer. Det er fire mulige utfall. Ingen reaksjon, advarsel, at vi tar fra dem medlemsskapet for en viss periode og permanent. Vi tar en runde på alle som har ment og sagt noe nå, sier han.

Tøff valgkamp

Terjesen mener forvarslene som nå sendes ut kan resultere i at hele partiet blir liggende med brukken rygg i Arendal og Aust-Agder frem mot valget i høst.

– Det kommer ikke til å fungere, jeg er ikke interessert i å drive noe valgkamp, det sier seg selv. Det er alltid Arendal som har gått i bresjen for valgkampen, jeg har vært valgkampleder for både fylket og Arendal. Om de rekker å bygge seg opp igjen på den korte tiden før valget tviler jeg på, ingenting er umulig, men det blir en krevende oppgave, sier han.