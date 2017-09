Flere pedagoger i barnehagen

Annonse:

FOR FÅ: Cathrine Høyesen Hall fra Venstre sa under bystyret torsdag at det er for få ufaglærte ansatte i barnehager i dag. FOTO: Helene Walle

Arendal bystyre støtter pedagogisk og økt bemanning, og en lovfestet plikt til et samarbeid mellom barnehage og skole.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut til høring endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. I høringen fremmes det forslag om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen i barnehagen til én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Flere

Bystyret vedtok torsdag også å støtte et minimumskrav til grunnbemanning i barnehageloven, og vil at kravet til økt pedagogisk bemanning må innføres uten at fast ansatte uten utdanning blir sagt opp. I kravet om grunnbemanning er det satt opp at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. I tillegg støtter Arendal bystyre en lovfestet plikt for samarbeid mellom barnehageeiere og skoleeiere for barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Etter forslag fra Kunnskapsdepartementet er det skoleeier som skal stå for å samordne samarbeidet.

Bedre i private

Cathrine Høyesen Hall fra Venstre fortalte under bystyremøtet torsdag at det er en større voksentetthet i private enn kommunale barnehager.

– Barnehagene i dag har for få ansatte med relevant pedagogisk utdanning, sa hun.

I mange barnehager er det ansatt ufaglærte, og dersom normen innføres må ifølge Hall en del av de fast ansatte sies opp til fordel for pedagoger.

– Forslaget medfører en økning i kostnader på 20 millioner hos kommunen, men det anslaget er nok noe forsiktig, sa Hall torsdag.

Lite regelverk

Per dags dato er det lite regelverk som regulerer hvor mange barn det kan være per ansatt. Det er kun et krav om at bemanningen må være tilstrekkelig slik at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Det er barnehageeier som har ansvar for at barnehagens grunnbemanning er tilstrekkelig.

Arendal kommune følger i dag krav til pedagogisk bemanning. Går lovforslaget gjennom må det gjøres noen tiltak for å kunne opprettholde dagens grupper samtidig som at grunnbemanningen oppfylles. Det betyr at assistenter og fagarbeidere må reduseres og pedagoger økes.

God kompetanse

Geir Fredrik Sissener fra Høyre mening at godt voksne uutdannede burde oppfordres til å videreutdanne seg.

– Dette er en veldig viktig høring. Det er kjempemange flinke i barnehagene som gjør en meget god jobb uten å ha det faglige på plass. Det er viktig å tenke på at de skal ha en plass der de også, sa Sissener.

Frode Astrup Filseth fra Fremskrittspartiet uttalte følgende:

– Arendal har veldig god kompetanse i forhold til mange andre steder. Lovkravene må være realistiske og tilpasses den historikken vi har.