Fem familier vant penger til ferieopplevelser

De 50.000 kronene en anonym person ga bort gjennom Arendals Tidende ble fordelt på fem familier.

146 forskjellige søkere fra Arendal og resten av landet kontaktet avisa for å fortelle hvorfor de trengte penger til en ferie i sommer. En anonym giver fra Arendal ville nemlig dele ut 50.000 kroner til en eller flere familier som trengte en sommeropplevelse.

Andre alternativ

Juryen som fikk i oppgave å dele ut 50.000 kroner besto av redaktør Grete Helgebø, varaordfører Terje Eikin, leder for Ungdommens bystyre Jesper Larsen og leder for TV-aksjonen i Agder Anita Mørland.

Hele juryen var enig om at det var en krevende oppgave å velge ut enkelte blant mange trengende familier, og at flere enn de fem juryen valgte å prioritere fortjente hjelp. For de som ikke kom med i denne omgang, eller ikke rakk å søke, finnes imidlertid andre alternativ. – Opplevelseskort er et tilbud for familier med lav inntekt. Arendal kommune ønsker at alle barn og ungdom i kommunen skal få gode fritids- og ferieopplevelser. Det er derfor mulig å søke om opplevelseskort for familier med lav inntekt og barn i grunnskolen, opplyser Eikin.

Fem utvalgte

Avgjørelsen falt til slutt på å dele pengene mellom fem familier. En familie fikk 15.000 kroner til å dra til Vimmerby i Sverige, mens 8.000 kroner ble fordelt på familier som ønsket seg tur til Dyreparken, Abra Havn og Danmark.

Her er søknaden fra familien som vant 15.000 kroner: – Vi har ingen familie her i Arendal, og har veldig lite nettverk. På grunn av arbeidsløshet og lite hjelp, har vi dessverre havnet i en situasjon som gjør at vi nå har hjelp fra namsmannen for og få orden på økonomien. Med så dårlig økonomi vil det si at barna våre aldri har vært på ferie, vi har vært hjemme og gjort det beste vi kan her hjemme for at barna alltid skal ha det bra. Men det er ikke til og stikke under en stol at de ønsker seg ferie/opplevelse for livet. De har i flere år snakket om og ønsket og dra til Astrid Lindgrens verden i Vimmerby i Sverige, de elsker og lese og Astrid Lindgrens bøker er store favoritter. Men for oss, som sliter så mye som gjør, så sitter man med konstant dårlig samvittighet for og ikke kan gi dem en ferie eller opplevelse de kan snakke om når de er tilbake på skolen etter sommeren. Vårt høyeste ønske er at jentene skal gå stolte til skolen i august og med den største stolthet fortelle klassen om ferien de hadde til Vimmerby, så selvom terskelen for og søke og spørre om hjelp er vanskelig og gå over, krysser vi fingrene for at akkurat våre jenter skal få oppleve sin aller første ferie i livet.

Amputert sommer

Fire av familiene som vant penger er fra Arendal, mens den femte familien bor på Fevik. 11 år gamle Victor har en far som sliter med alvorlig epilepsi. Han har reddet farens liv fra alvorlige anfall fem ganger, og er godt vant med å ta vare på ham: – Det er ganske skummelt. Han er så mye større enn meg, men jeg passer for eksempel på å legge en pute under hodet hans så han ikke skal slå hodet, forteller Victor når Arendals Tidende avlegger ham og mor Alexandra et besøk.

Alexandra ødela begge beina sine i juni og må gå på krykker hele sommeren. Victors far fikk i begynnelsen av juli nok et alvorlig anfall og er nå på epilepsi-rehabilitering. Hvor lenge han må bli denne gangen er familien usikker på, men tidligere har han vært borte hjemmefra både ett år og syv måneder. – Sommerferien til Victor har dessverre blitt veldig amputert. Når han kommer tilbake på skolen får han ofte i lekse å tegne noe fra ferien eller fortelle om sitt beste minne. Da var det viktig for meg at han skulle ha noe å fortelle om.

De to får 8.750 kroner til å bruke på inngang til Dyreparken, overnatting i Abra Havn og mat under oppholdet.

I tillegg til de to nevnte fikk en tidligere narkoman som sliter med å gi barna opplevelser, en nibarnsfamilie og en studerende alenemor til fire barn 8.750 kroner hver.