Mener plastposeforbud er meningsløs ressursbruk

Miljø: Rune Sævre (SV) har foreslått en endring i budsjettet om å legge inn et fokus på bruk av plastposer i kommunen. Her sammen med varaordfører Terje Eikin (KrF). Foto: Helene Walle

Rune Sævre og flertallspartiene ønsker å stoppe forbruket av plastposer, men møter motstand.

Budsjettforslaget er lagt frem, og flertallet som består av Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har kommet med sine innvendinger. En av dem handler om plastposebruken i kommunen. De vil at Arendal skal invitere næringslivet og innbyggere med på en miljødugnad om å stoppe forbruket av plastposer.

Meningsløst

Anders Kylland fra Fremskrittspartiet mener det er helt meningsløst å bruke ressurser på å stoppe forbruket av plastposer i kommunen.

– Kommunens egen plastbruk er mitt fokus. Vi bruker tonnevis av plastikk på de ulike kjøkkenene i kommunen, og jeg er sikker på at all den plastikken går i feil avfallsdunk, sier han.

Kylland legger vekt på at det må brukes mye strøm og varmtvann på å skylle plastikken som er blitt brukt i matlaging, og at hele forslaget derfor bør endres.

– Vi kan ikke begynne å legge inn forbud om at butikkene ikke kan ha plastposer lenger. Det må få være opp til hver enkelt butikk, sier han.

Puslete

Kai Olav Fredriksen fra Høyre stiller spørsmål ved hvorfor det kun er bæreposer i plast det blir lagt vekt på i forslaget.

– Åtti prosent av plastposer brukes til å kaste restavfall. For meg blir det litt puslete. Hvis vi skal ha en miljødugnad på plast synes jeg vi kan gjøre det litt bredere, sier han.

Det er Geir Fredrik Sissener fra Høyre enig i.

– Jeg skulle gjerne ha sett en bredere tilnærming, sier han.

Ikke forbud

Nina Jentoft fra Ap legger vekt på at de ikke er opptatt av at det skal bli noe forbud i bruk av plastposer i butikk, men at tanken har vært å skape en holdningsendring i kommunen på sikt.

– At dette allerede har skapt en debatt på hvordan forslaget kan forbedres er jo veldig positivt, det viser at det å sette det på agendaen funker, sier hun.