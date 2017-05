Elever skremt av trussel om skoleskyting – en person pågrepet

Annonse:

En advarsel mot å komme på Sam Eyde videregående skole i morgen har blitt lagt ut på nett sammen med bilde av en pistol.

Advarselen skal ha blitt publisert på nettstedet 4chan.org hvor man kan være anonym. Politiet bekreftet like etterat de ble kjent med saken at de var oppmerksomme på hendelsen.

– Det har vært en episode ved Sam Eyde videregående skole. Per nå er det ingen trussel og politiet er på stedet, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt til Arendals Tidende.

Klokken 15.10 i ettermiddag meldte politiet at en person var pågrepet. Personen har tilstått forholdet.

– Politiet har pågrepet en person i forbindelse med det som kan oppfattes som en trussel mot skolen.

Saken etterforskes nå videre, men politiet mener det ikke er nødvendig med flere tiltak på skolen.

Elev ved skolen Carlos Martinus Fernandes Skaalvik fortalte om saken til Arendals Tidende. Han sier han er på skolen i dag, selv om han synes det er ubehagelig.

– Jeg ble redd da jeg så det, men jeg er her i dag, forteller han.

Skolen har selv informert elevene om trusselen gjennom en felles-SMS klokken 14.23 i dag.

– Vi har blitt gjort kjent med en trussel om en hendelse på skolen i morgen. Vi er i kontakt med politiet. Vi vil informere på SMS og i Fronter når en beslutning om hva vi gjør i morgen er tatt, står det i SMSen.