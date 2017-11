Eier du denne båten?

Annonse:

Da kan du tjene 1000 kroner.

En lystbåt et sunket i Garthafjorden, men ingen vet hvem som eier den. Nå kan eiere av gamle båter håve inn vrakpant.

I en postlisteføring fra Arendal kommune til Agder politidistrikt blir det spurt hvem som eier en båt som ligger under vann Garthafjorden. Den er trolig sunket heller enn ta noen har prøvd å bli kvitt den med hensikt, fordi den ligger så nærme land.

– Har politiet fått inn noe savnet-melding om en stjålet bått som passer med denne? Tenker at denne kan være stjålet og gjort hærverk på, skriver kommunens saksbehandler i en mail til politiet.

Pant

Lignende saker er det mange av på Sørlandet. Båter blir liggende på land og forfalle uten vedlikehold, eller de synker uten at eierne har sett etter dem. Det kan være kostbart å bringe en båt til sitt endelige hvilested, og dermed blir de heller liggende. Både giftige stoffer, drivstoff og olje kan sive ut fra båtene, og en pant på gamle båter er innført for å hindre at de blir liggende og skade miljøet.

Panten var først skissert å bli så høy som 15.000 kroner, men er nå redusert til at 1000 kroner skal kunne utbetales etter at båter under 15 fot uten innendørsmotor er levert til skroting. Båter opp til 1,1 tonn skal være gratis å levere til skroting. Ordningen trådte i kraft i oktober.

73 båter

Ordningen har allerede blitt benyttet av mange båteiere i Aust-Agder følge daglig leder på det interkommunale selskapet Agder Renovasjon, Anita Aanonsen Jernquist.

– På de få dagene siden oppstart har vi mottatt 73 fritidsbåter. Den første dagen i oktober med ordningen, stod flere båter fra privatpersoner klare til innkjøring her på vekta på Heftingsdalen, forteller hun og legger til:

– Tilskuddet fra staten der folk får 1000,- pr båt, ser ut til å fungere slik intensjonen er. Dette bidrar til at båtene leveres inn, og får en forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter. Ordningen forebygger problemet med at herreløse båter og kasserte båter dumpes og kommer på avveie og forsøpler! Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at farlige miljøgifter lekker ut til naturen.