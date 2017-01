E18-UROEN: – Jeg blir helt svett når jeg tenker på det

Kristelig Folkepartis Ole Glenn Tvermyr blåste ut i kommuneplanutvalget i Arendal onsdag.

Han er oppgitt etter nyheten om at underentreprenør til Nye Veier as, AF-Gruppen, i et orienteringsmøte i forrige uke gikk ut med et ønske om endringer på hvordan deler av den nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal bygges på. Senking av høydene på et par bruer og å erstatte Træfjell-tunnelen med en fjellskjæring ligger i endringsønskene, som det reageres på.

–Jeg ble oppringt om dette torsdag kveld. Her er det grunneiere som har kjempet for å få en grei avtale med vegvesenet, og så får de det i fleisen nå. Jeg blir helt svett når jeg tenker på det. Det er så dårlig gjort, sa han.

Tvermyr mener at å erstatte Træfjell-tunnelen vil føre til mye mer trafikkstøy ut over hele Moland og verre enn det som først var tenkt. Området er også en av de viktigste viltovergangene, mener han.

–Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg blir helt varm i toppen, sa han.

Tvermyr sa han synes svært lite om at det snikes i gangene og etterlyste at prosjektet kommer til kommuneplanutvalget og orienterer.

Fylkestingspolitiker Jan Kløvstad fra Venstre har stilt skriftlig spørsmål til fylkesordføreren om forslag om å senke Årdalen bru over Langangsveien på tvedestrandssiden med fem meter, Sagene bru som krysser fylkesveien mellom Gartha og Våje/Dalen med sju meter og å erstatte den planlagte Træfjell-tunnelen på grensen mellom Austre Moland og Holt med en skjæring gjennom fjellet. Også Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Asbjørn Karl Olsen bringer opp saken i en interpellasjon til ordfører Robert C. Nordli i Arendal.

Les også: Slår alarm om mulige endringer i E18-utbyggingen

Alvorlig bekymret

Knut Tveiten, Pensjonistpartiet, sa at han mener prosjektet har en dårlig holdning overfor naboer og grunneiere.

–Jeg får meldinger som ikke er hyggelige. De står på møter og sier at de har så stort makt at de får det som de vil uansett. Anleggsområdet er sperret så langt unna også at man ikke får kommet til for å se. Med den holdningen blir jeg alvorlig bekymret. Jeg har mange pålitelige kilder som sier at de har en ugrei holdning, sa Tveiten.

Ny praksis

Utvalgsleder Nina Jentoft, Arbeiderpartiet, sa at hun forholder seg til at AF-Gruppen har gitt en pris på reguleringsplanen som er vedtatt og forankret. Hun stusser på måten ønsker om endringer kommer frem på.

– Min magefølelse er at dette var en ny måte å gjøre ting på når en kommer med store endringer. Dette er en ny praksis som blir rotete, sa hun.

Jentoft sa at hun er redd for at slike endringsønsker vil føre til vesentlige utsettelser.

–Som politikere er vi livredde for å få vesentlige utsettelser her. Rask fremdrift er vi lovet og jeg regner med det er det de leverer på, sa hun.

Blir neppe endringer

Kommunalsjef Geir Skjæveland orienterte politikerne om at både ordfører Robert C. Nordli og utvalgsleder Nina Jentoft var informert om endringsønskene, men at medieoppslag kom politikerne i forkjøpet. Planen var nettopp å orientere kommuneplanutvalget onsdag. Han minnet politikerne om at utspillet ikke er en sak foreløpig og at det er politikerne som bestemmer.

–Det er dere som avgjør hvorvidt dette blir noe av eller ikke. Enhver har rett til å foreslå endringer av en plan, sa han.

Kommunalsjefen sa at han i møte med AF-Gruppen ga råd om at entreprenøren kontaktet grunneierne først, noe som skal ha skjedd.

–Jeg mener de gikk riktig frem. De valgte å gå til grunneierne først og det er en god tilnærming, sa han.

Skjævesland sa at han tviler på at entreprenøren vil seg selv så vondt at de formelt legger frem endringene som forslag.

–Jeg er ganske sikker på at de ikke vil fremme disse forslagene, de vil vel ikke seg selv vondt heller. De skal åpne veien klokkken 12. 15. oktober 2019. De kan ikke forsinke det, de har ikke råd til det, sa han.

Kommunalsjefen imøtekom imidlertid forslaget om at kommuneplanutvalget skal kalle inn prosjektet til en orientering nettopp fordi at informasjon som kommer gjennom flere kanaler kan endre seg kraftig på veien.

Les også: –Helt uakseptabelt å ikke ha veilys

Full behandling

Kommunalsjefen sa at at å ta bort tunnelen i Træfjell til fordel for en fjellskjæring vil være å endre reguleringsformålet og at både viltinteresser, jaktinteresser og friluftsinteresser berøres.

–De har jo kontaktet grunneierne og fått et tydelig svar på det. Å ta bort en tunnel er nok en vesentlig endring og da må det nok full rulle til med sluttbehandling i bystyret, sa Skjæveland og sa det er opp til politikerne om det skal skje.

Han mener reaksjonene på ideene nok får entreprenøren til å tenke seg om to ganger.

–De tester ut dette, de har ikke sagt at de vil gjøre det, men hva de har sagt etterpå vet ikke jeg. Det er egentlig der vi er. Hvorfor de gjør dette kan vi bare spekulere i, sa kommunalsjefen.

Også Sosialistisk Venstrepartis Einar Krafft Myhren etterlyste informasjon om det så bare var en halv side slik at han som folkevalgt hadde visst hva saken handlet om.

–Her får en reaksjonene før en helt vet hva det reageres på. AF-Gruppen burde sendt ut info til oss så vi ikke står helt på bar bakke når telefonene ringer og e-postene kommer, sa han.