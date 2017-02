– Du kutter ikke hodet av noen du kjenner

Prosten, presten og humanetikeren ønsker ringvirkninger av dialogmøter om tro og livssyn.

Torsdag formiddag møttes prosten, presten og humanetikeren til møte om tro, livssyn og mål om å skape dialog og økt forståelse mellom ulike livssyn og trossamfunn, men flere av de som burde ha vært tilstede glimret med sitt fravær. Det muslimske miljøet i Arendal skulle offisielt være representert på dialogmøtet ved Josef Hæier. Han er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Arendal og tidligere leder av innvandrerrådet i kommunen, men da møtet startet hadde verken Hæier eller andre representanter for miljøet møtt frem.

Ble forhindret

Det forklarte prost Kolbjørn Lystad Gunnarson med at Hæier er en travel mann og at han trolig bare var forhindret i å møte av praktisk årsaker. Prosten var uansett glad for tankene og ideene om felles dialogmøter endelig er omsatt til handling.

–Det er flott at vi har fått til dette. Vi har hatt kontakt over lang tid. At vi nå skal ha dialog og ikke bare snakke om at vi skal ha dialog er bra, sa Gunnarsson.

Hæier opplyser til Arendals Tidende at han for lang tid tilbake hadde gitt beskjed om at tidspunktet ikke passet denne dagen og at en imam var forespurt om å møte i hans fravær. Ifølge Hæier skal vedkommende ha sagt at han skulle gjøre sitt beste for å stille opp, men at han ikke vet hva som forhindret imamen fra å komme.

Mer enn muslimer

Mens et par unge mannlige representanter fra Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige, mer kjent som mormonerkirken, møtte frem blant de rundt femten personene som troppet opp på formiddagsmøtet, sa prosten at det er mange utover muslimene han gjerne skulle hatt med på møtet.

–Både frimenighetene, buddister, hinduister og andre skulle gjerne vært her. Det hadde beriket samtalen, sier han.

Også organisasjonssektrær i Human-Etisk Forbund i Aust-Agder, Marianne Løge, sa hun gjerne hadde sett at alle tros- og livssynsretninger i området burde ha vært tilstede. Målet er tross alt at dialogen skal bli bred. Hun mente spesifikt det var spesielt dumt at Hæier ikke var tilstede fordi hun fra humanetisk ståsted har mange spørsmål rundt islam. Gjennom året er det planlagt fire dialogmøter, der målet er å vise at det går an å stå sammen om menneskeverdet selv om en ikke er enig i alt. Det neste finner sted i første del av mai. Da er tematikken døden i de forskjellige tros- og livssynsretningene.

Fri samtale

Løge og Gunnarsson innledet samtalen med temaet «Hva er viktigst i ditt livssyn?» fra hvert sitt ståsted. Åsta Ledaal ledet deretter samtalen der tilhørerne kunne stille spørsmål til humanetikeren og prosten og samtale med hverandre. Etter en noe treg start under hvelvingen i Café Katedral gikk etterhvert debatten livlig rundt bordet mellom kristne, mormonere, humanetikere og folk som ramlet inn fra gaten. Arrangørene er imidlertid allerede i gang å vurdere om de neste dialogmøtene skal flyttes til ettermiddagen eller kvelden for at flere skal få anledning til å komme. Mange skal ha meldt interesse, men ha vært forhindret fra å møte opp på grunn av jobb.

–Jeg skulle ønske det var fullt her, for dette er noe nytt og spennende. Det å møtes, bli kjent og lytte til hverandre er både ærlig og klokt. Du kutter ikke hodet av noen du kjenner. Her kan vi legge rammer for toleranse, sier Åsta Ledaal.

Hun har tidligere vekket både positive og negative reaksjoner over det ganske land ved å invitere til samtale mellom en kristen og en muslim inne i kirkerommet i Trefoldighetskirken. Både prosten, presten og humanetikeren er enige om en ting etter dialogmøtet, og det er arrangementet vekker oppmerksomhet og gir ringvirkninger langt utenfor veggene i kirkebasaren i Arendal.