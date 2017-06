Drømmer om Øyna-føre i «byløypene»

Annonse:

Nye turveier kan gi Øynaheia-tilstander øst i Arendal.

Når det nye turveisystemet er på plass i området som omtales som «bymarka» i Arendal er målet for kommunen å kunne tilby befolkningen Øynaheia-standard på deler av turveiene om vinteren.

– Hvis det blir snøvintre i fremtiden da, poengterte kommunearkitekt Kristin Fløystad i Arendal kommune på befaring sammen med politikerne i kommuneplanutvalget ved et av de planlagte innfartspunktene på Saltrød i forrige uke.

Skøytespor i løypa

For å dra virkelig på i skiløypa vinterstid kjører mange arendalitter til Øynaheia for å finne muligheter til å skøyte. Med høystandard turveier med fire meters bredde på lengre strekninger i bymarka vil det også kunne prepareres skøytespor og tilbudet i nærmiljøet vil utvides fra mer enn klassiske skispor. Det blir imidlertid ikke så brede traseer som på Øynaheia der det er plass til to klassiske spor og optimale skøyteforhold mellom. En slik løsning vil gi svært brede turveier og store naturinngrep, noe kommunen ikke ønsker. Ifølge bestemmelsene er det slått fast at et nytt turveisystem øst i Arendal skal stå ferdig senest to år etter at E18 er åpnet, det betyr innen 2021.

Over to mil

Ferdig utbygget vil turveisystemet få en samlet lenge på 22 kilometer. Det inkluderer den eksisterende fire kilometer lange Birkenlund-løypa. På både øst- og vestsiden av den kommende tilførselsveien mellom Krøgenes og Longum vil det bygges nye turveier i ni kilometers lengde på hver side. Deler av veiene skal gå på eksisterende turveier, stier og traktorveier, ifølge planbeskrivelsen. Det legges opp til både korte og lengre løyper i anlegget som skal bygges etter åttetallsprinsippet. Turveiene kommer som en kompensasjon i forbindelse med at naturområder blir berørt av E18-utbyggingen mellom Arendal og Tvedestrand. Ønsket er at turveiene skal kompensere samtidig som det gir økt mangfold i friluftslivtilbudet i Arendal.

– Når det gjelder turveiene har det vært mange meninger om de. Noen vil ha asfalterte turveier og noen ønsker ikke gjøre noe i det hele tatt. Jeg mener at det en har kommet til så langt er det beste å komme med, sa SVs Einar Krafft Myhren da kommuneplanutvalget diskutere saken.

Ulik standard

Turveiene planlegges i ulike standarder ettersom hvor i løypa en er. Langs Mjåvann foreslås det maksbredde på 1,5 meter, uten lys, men tilretteleggingtiltak som eksempelvis trapper i terrenget. Denne delen kan vedlikeholdes med mindre kjøretøy som ATV med henger eller tilsvarende. Sør for Mjåvann er målet en maks bredde på veien på to meter, og som kan brukes til klassisk skiløyper vinterstid. Her kan det gå tømmerfrakt med traktor og vedlikehold kan skje med lastebil eller hjullaster av mindre størrelse. Det resterende strekket kan ha den høyeste standarden og en bredde på fire meter pluss skulder og grøfter og lys. Det skal gi plass til skøytetrasé og ett klassisk spor, som kan kjøres opp med løypemaskin. Store maskiner kan drive vedlikehold og tømmerbiler kan kjøres for tømmeruttak.

Forventer mer bruk

Kritiske røster mener skogområdene ikke bør røres i det hele tatt og at området er mer enn godt nok for å gå på tur i skogen. Ifølge planbeskrivelsen er det ikke mye regn som skal til før underlaget på stiene blir våte og utilgjengelig. Samtidig med nye turveier legges det opp til at det fortsatt skal være typiske skogsstier tilgjengelig i tillegg til at det legges til rette for bredere turveier og skimuligheter. Det vil igjen gi bedre forhold for de som ikke er så bevegelige, de som bruker rullestol, de som triller barnevogn og bruker sykkel. Kommunen mener det er registrert størst bruk av lysløypa innenfor planområdet og at det passer godt med erfaringer fra andre steder i landet om at jo mer det er tilrettelagt, jo mer blir det brukt.

Krysser E18

I nord legges det opp til en krysning av den kommende E18-traséen. Opprinnelig var det tenkt to krysninger, men forslaget som nå går ut på høring etter vedtak i kommuneplanutvalget i forrige uke, legger opp til turløyper i åttetall nær der det bor flest mennesker, på sørsiden av E18. Ved å ha bare en krysning av motorveien kan penger spart brukes til mer turvei og tilrettelegging av eksempelvis badeplasser og bålplasser. Nord for Mjåvann er det planer om bål- og badeplass og ved Saltrødtjenn er det foreslått møteplass og knutepunkt for tre ulike rundløyper.

–Sammen med god skilting og belysning vil alt dette gi et et mer komplett tilbud enn i dag og bli et godt helårstilbud for at flere kan komme seg ut i skog og mark, heter det i planbeskrivelsen.

Tre nye parkeringer

I forbindelse med turveiene legges det opp til flere nye parkeringsområder. I dag kan en parkere på Nesheim, Bjørnebo, Enghaven og ved Birkenlund for å komme seg ut på tur. I forslaget som ligger nå foreslås det etablering av nye parkeringsplasser ved Alvika på Saltrød, sør for Mjåvann og ved nytt kryss på den nye E18. I Alvika foreslås det å ta ett mål kommunal grunn til bygging av rundt 30 parkeringsplasser. Senterpartiets Milly Grundsen ga uttrykk for at hun er veldig fornøyd med at det legges til rette for parkering og at det er et gode for grunneiere som blir berørt.

– Å få orden på villparkering er en stor fordel. Det er ofte plundrete for grunneiere som har et sted der folk parker vilt, sa hun.

Grundesen mener turveieanlegget vil bli kjempefint, samtidig som hun forstår at enkelte oppfatter fire meter brede turveier som en «autostrada» i skogen.

–Jeg kan skjønne at folk reagerer, men det vil være gode stier å gå på innimellom, sa hun.

Fra den planlagte parkeringen i Alvika skal det gå gangvei til Anton Aanonsensvei og videre til forbindelsen ut til naturen. Enkelte grunneiere som møtte til befaring i Alvika i forrige ga uttrykk for at de slett ikke er begeistret over å få en parkeringsplass midt i middagsutsikten og turveier som splitter eiendommer. Politikerne inviterte dem imidlertid til å komme med sine innspill i den offentlige høringen som nå er i gang. Ifølge Kristin Fløystad vil det være frist til å komme med innspill til planene over sommeren i og med at det ikke er tid nok til å lande planen før ferien. Politikerne i kommuneplanutvalget gikk enstemmig inn for å legge turveiplanene ut til offentlig ettersyn.