Disse vil bygge Roligheden skole

Fakta: Nye Roligheden skole Vedtatt desember 2015

Budsjettert til 260 millioner kroner

Plass til 630 elever og 80 ansatte

Skal fungere som grendehus og ha flerbrukshall

Skal være klar for bruk 27. mars 2019

Etter at alle anbud ble forkastet i første runde ligger fem nye forslag på bordet.

Bygging av ny barne- og ungdomsskole på Tromøy ble vedtatt i 2015, deretter ble arbeidet med å vurdere tomter og bygg satt i gang. Det meste av arbeidet på tomta er nå ferdig, og arbeidet med selve skolebygget skulle vært startet opp i mars.

To måneder på overtid er det imidlertid fortsatt ikke avklart hvem som skal bygge den nye skolen. I november i fjor gikk fristen for å levere anbud ut, men det billigste forslaget lå 16 millioner kroner over budsjett. Alle anbud ble dermed forkastet.

AF Gruppen AS, Kruse Smith Entreprenør AS, Skanska Norge AS, BRG Entreprenør AS og Veidekke Entreprenør AS har alle levert anbud i denne runden, og eiendomsforetaket opplyser at vurderingen av tilbudene starter opp denne måneden. I slutten av juni, tre måneder etter planlagt byggestart, håper foretaket å ha bestemt om ett av tilbudene kan godtas.

Skolen skal etter planen være klar for bruk 27. mars 2019.