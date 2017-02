Disse skal bestemme over nasjonalparken

Mandag ble grunneierne som skal sitte i styret for Raet nasjonalpark valgt, dermed er alt klart for godkjenning.

At grunneiere får sitte i styret for en nasjonalpark er en helt ny ordning, som skal testes i Raet og Jomfruland nasjonalparker. Da grunneierrepresentantene skulle velges av grunneierne selv møtte 23 personer med stemmerett opp, og to representanter i tillegg til to vararepresentanter ble valgt.

Tor Eivind Tingsvteit fra Nedenes og Anne Lien Studsrød fra Tromøy blir faste medlemmer, mens Kirsti Svendsen fra Nedenes og Inge Fredriksen fra Tromøy ble valgt som varameldemmer.

Landbruksrådgiver i Arendal kommune, Morten Foss forteller at styre for den nye nasjonalparken nå er klart, og at alt som gjenstår er godkjenning fra Miljødirektoratet.