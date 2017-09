Stortingsrepresentantenes viktigste arendalssaker

Annonse:

Sykehus, veier og arbeids­plasser er blant sakene stortingsrepresentantene fra Aust-Agder vil jobbe for Arendal i.

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet (Ap), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) stiller med hvert sitt mandat til Stortinget. Kristelig Folkeparti (Krf) får et utjevningsmandat.

Akuttsykehus

Tidligere stortingsrepresentant fra Ap, Freddy de Ruiter , jobbet hardt for Arendal sykehus i mange år og sier selv han har vært en pådriver for at sykehuset ikke er lagt ned. Nå tar partikollega Tellef Inge Mørland over stafettpinnen. Han ønsker å sikre en god utvikling av sykehuset i Arendal.

– Det stilles mye spørsmål rundt akutten, og vi må sikre at Arendal fortsatt skal være et stort akuttsykehus. Det er viktig at de opprettholder den statusen, men det har også en stor økonomisk virkning på staten som vi må se på, sier han.

Videre ønsker Mørland å fokusere på å få bygd ut firefelts motorvei E18 mellom Tvedestrand og Harebakken, men han vil også ha et fokus på strekningen mellom Arendal og Grimstad.

– Det er viktig for å sikre en god infrastruktur, sier han.

Grønne sentre

– Arbeidsmarkedet vårt må bli mer variert, og jeg mener at vi må legge til rett for grønne data­lagringssentere, sier Mørland, og påpeker at Gullknapp kan bli et aktuelt knutepunkt.

Det har vært mye snakk om grønne sentre den siste tiden, og Sørlandet har blitt tatt opp som et aktuelt sted å bygge lagringssentre. Databehovet dobler seg hvert år, og bruker mye kraft. Vi sitter timesvis på PC, mobil og nettbrett hver dag, og nesten hver gang er et datasenter involvert. Ved bruk av grønne datalagringssentre vil vi kunne få nye arbeidsplasser, som gir økonomiske ringvirkninger.

– Det er ikke så langt fra Arendal sentrum til Gullknapp, og det kan gi hundrevis av nye arbeids­plasser for Arendals befolkning, utdyper Mørland. Det planlegges å bygge opptill 200 nye sentre i Europa fram mot år 2020, hvor tilgang på trygg og rimelig kraft er et viktig konkurranse­fortrinn.

Mørland tar også med seg havna inn til stortingsbenkene i Oslo.

– Jeg tenker at vi må se på Arendal havn og hva slags status den skal ha i nasjonal sammenheng, både med tanke på styret i havna og med tanke på å lage en vei ned dit, sier han.

Fengsel

Stortingsrepresentant for Høyre, Svein Harberg ønsker å bygge fengselet i Froland kommune, og mener det er en viktig sak også for Arendal.

– Det vil være med på å skape mange nye arbeidsplasser for Arendals befolkning, sier han. Fengsel i både Froland og Mandal har vært planen lenge, med 150 fengselsplasser hver. Dette er en sak som har vært viktig for mange arendalitter de siste årene. Harberg er også enig i at de nye firefeltsveiene må prioriteres.

– Det betyr veldig mye for befolkningen at de snart blir ferdig, sier han. Han kommer også til å jobbe mye med levekårs­utfordringene i Arendal og områdene rundt.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av barn og unge, og jeg vil at alle skal få muligheten til en mestringsfølelse uavhengig av etnisitet eller bakgrunn. Det vil føre til at flere vokser opp og blir en del av arbeidsmarkedet, sier han.

Teknologi

Fremskrittspartiets stortings­representant, Åshild Bruun-Gundersen er veldig opptatt av teknologi innenfor helseyrket.

– Det første jeg ønsker å gjøre er å satse på universitetssykehus i Arendal. Vi ønsker en teknologisatsning hvor mye av teknologien kan løsne opp i alt det papir­arbeidet helsepersonell sitter med i dag. Det kan frigjøre hender og styrke statusen i Arendal, sier hun.

– Arbeidsledigheten må vi også jobbe med. Vi må jobbe med gründere og selvstendig næringsdrivende, både med tanke på skatter og avgifter, men også å styrke forskning på nye løsninger ved Universitet i Grimstad. Det gjør at olje­industrien får flere ben å stå på, og det er viktig for alle de oljearbeiderne vi har i vår kommune, fortsetter Bruun-Gundersen.

En annen viktig sak for den kommende stortingsrepresentanten er firefeltsveien mellom Arendal og Grimstad. Etter at veien mellom Arendal og Tvedestrand står ferdig i 2019, ønsker Bruun-Gundersen å komme i gang med bygging av ny vei mellom Arendal og Grimstad.

– Det vil løse opp i mye av den trafikken som er der i dag og det vil lette arbeidssituasjonen til mange. Dessuten må vi få stoppet bomringen rundt Arendal, tilføyer hun.

Svømmehall

Videre ønsker Bruun-Gundersen et fokus på en fullverdig svømme­hall i Arendal med 50 meters konkurransebasseng. Dette er noe hun har vært en forkjemper for i mange år, og hun kommer også til å fortsette nå å jobbe for det.

– Den gir jeg ikke slipp på, bassenget må på plass, sier hun. Eldreomsorg og skole står også på listen til Frp-politikeren. Hun ønsker en ny kvalitetsreform for de eldre med mer aktivitet, flere forskjellige boformer og kjøkken på institusjonene for å sikre et bedre mattilbud. I Arendal har Bruun-Gundersen tidligere jobbet for å få et mobbeombud.

– Skolene i Arendal har høye mobbetall, og jeg vil fortsatt jobbe for at vi får etablert et mobbe­ombud som kan hjelpe barna og familiene med å løse opp i dette.

Slagbehandling

– Vi har jo en del muligheter til å påvirke nå, så det må vi prøve å få til, sier Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti om behandling av slagpasienter i Arendal.

Det har blitt tatt i bruk en ny behandlingsform, mekanisk trombektomi, som har gitt gode resultater på pasienter med hjerneslag. Per dags dato er det ingen andre sykehus i Norge som bruker denne behandlingsformen enn Oslo, men det har vært snakk om at to nye sykehus skal få ta bruk i denne metoden.

Så langt er det ikke avklart hvilke. Ropstad ønsker å ha denne behandlingsformen på sykehuset i Arendal, slik at pasienter fra hele Agder og Telemark kan få en like god behandling i Arendal som i Oslo.

Videre ønsker Krf-politikeren å ha et fokus på veisatsingen gjennom hele fylket, samt å sikre flere arbeidsplasser.

– Utover det generelle fokuset vi har på at vi trenger flere arbeids­plasser, ønsker jeg også å se på om vi kan flytte ut flere statlige arbeidsplasser til Aust-Agder. Det er ikke alt som trenger å være i Oslo, utdyper han.