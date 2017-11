– Dette er ikke godt nok!

Annonse:

FORTVILET: Grunneierne er fortvilet over kommunens arbeid på Sørsvann. Nå håper Willy Andersen og Nils Seldal at kommunen skal ta tak slik at Sørsvann kan gå tilbake til sin normale kotehøyde. Foto: Helene Walle

Grunneierne på Sørsvann er ikke fornøyd med kommunens planer for å redde situasjonen på Stoa. De mener det er en ansvarsfravikelse uten like.

– Jeg skrev til kommunen at de måtte legge røret dypere da røret fortsatt lå på lastebilen, sier Willy Andersen.

Bekymring

Han sendte en bekymringsmelding til Arendal kommune der han skrev at om ikke røret ble lagt ned dypt nok, ville det få konsekvenser for kotehøyden i Sørsvann. Kommunen mente at beskjeden kom for sent.

«Nå påbegynnes grunnarbeidene på tomta foran Europris og på tidligere Otterslands lager. Det som nå et viktig for oss grunneiere rundt Sørsvann er at avløpsnettet som skal bygges på disse tomtene får riktig kotehøyde i forhold til opprinnelig vannstand i Sørsvann og ikke tar utgangspunkt i kotehøyde i rundkjøring foran Biltema. Gjøres dette riktig så vil Sørsvann få sin opprinnelige vannstand tilbake når terskelen i vei foran Biltema er fjernet», skriver grunneierne Andersen og Arne borg i sin bekymringsmelding.

– Jeg forlangte at de stoppet arbeidet. Det var jo ikke snakk om uker, men kanskje bare et par dager til de hadde fått tatt en vurdering av kotehøyden på Sørsvann også, sier Andersen.

For dyrt

Han forteller at entreprenøren i etterkant har sagt at det hadde kostet mye mindre om de hadde lagt røret riktig med en gang.

– Vi sa det til kommunen, men de ville ikke høre, sier Andersen. Nå er Andersen og Nils Seldal redde for at kommunen skal avvente arbeidet til alt er asfaltert og blomsterbedene sådd. – Da kommer de bare til å si at nå er det for dyrt til å gjøre noe med, sier Andersen.

I følge grunneierne står Sørsvann høyest på bakteriefloraen i dag. De er sikre på at om det fortsetter slik kommer det til å dukke opp forbud mot å bade på den populære stranda på Stoa.

– Det synes kanskje ikke sånn, men folk er veldig opptatt av dette her. Jeg blir stadig stoppet og spurt om situasjonen på Sørsvann, så det er tydelig at dette er noe mange er opptatt av. Jeg synes det er veldig trist at det har blitt sånn, sier Seldal.

Alt dør

Andersen har siden barndommen alltid kunne gått tur rundt Sørsvann. For aller første gang er det nå ikke mulig. Det har i følge han selv aldri vært så høy vannstand tidligere.

– Når jeg går der nå, blir jeg stoppet av vann som når meg opp til lårene. Det skal ikke være sånn, sier han og bemerker at det ikke kun er det som er problemet.

– Trærne rundt her dør. Det er merkelig at det ikke er noen som tar tak i dette. Det ser jo ikke ut, og det kommer bare til å bli verre, sier han.

Tiltak

Arendal kommune har søkt til Fylkeskommunen om et tiltak som de fikk innvilget 31.juli i år. Tiltaket går ut på at kommunen skal gjennomføre en opprenskning av bekkeløpet for å fjerne vegetasjon og muddermasse for på sikt å kunne åpne bekkeløpet som har grodd igjen. De skal også legge et nytt rør under Sagvannsveien på Stoa som skal senke vannstanden på Sørsvann med 40-45 centimeter. I kommunens brev sendt til grunneierne på Stoa er det foreslått en fordeling av kostnadene, ut i fra hvor stor andel hver grunneier har.

Arendal kommune, som eier femti prosent av bekkeløpet må betale 40000, mens den andre halvparten fordeles på ESSO Norge AS, Stoa Vest Eiendom 2 AS, Buffin Real Estate AS og Sørsvannsveien AS. For å legge ny kulvert under Sagvannsveien, er kostnaden vurdert til femti tusen kroner. Den deles likt mellom Buffin Real Estate og Sørsvannsveien, som hver eier femti prosent hver. Arbeidet skal i følge meldingen være utført i løpet av 2017.

Helt feil



– Det er jo Stærk & Co og prosjekteringen som har tabbet seg ut, så jeg synes det er helt feil at kostnadene skal fordeles mellom grunneierne, sier Andersen.

For grunneierne er uansett ikke de nye tiltakene gode nok. Kommunen burde ha hørt på de fra starten, mener Andersen og Seldal.

– Bunnen på røret som er lagt under Biltema ligger 20 centimeter over det Sørsvann skal ligge på. Det skulle jo ha lagt 20 centimeter under, sier Andersen.

Morten Wegner Tveit, leder i Naturvernforbundet Arendal er enig i at slikt ikke burde skje.

– På Stoa ser man nå at det nylagte rører under den pågående byggingen er lagt for høyt slik at ikke vannet renner naturlig videre i vassdraget. Slikt skal ikke skje, og man må selvfølgelig rette opp i dette slik at Sørsvann får sin naturlige vannstand, sier han.

Han håper at de vil se en rask løsning på Sørsvann, og at vassdraget blir ivaretatt slik det skal.

– Nesten er ikke godt nok, når man utvikler næringsområder for flere titalls millioner på Stoa, sier han.

Opprenskning

Arne Christen Bentzen, som sitter i driftsavdelingen i Arendal kommune, er fast bestemt på at de skal få utført arbeidet med en opprenskning av bekkeløpet og rør under Sagvannsveien innen 2017.

– Så sant vi ikke får flom igjen får vi til å få rensket bekkefaret fram til det nye røret som er blitt lagt ned. Vi skal også rette opp i røret som har sunket under Sagvannsveien, sier Bentzen.

– I følge han har kommunens jurist på området fått tilsendt et brev fra grunneierne som nå ligger til behandling.

– Grunneierne på Sørsvann ønsker at kommunen skal ta ansvar for det videre bekkeløpet mot Daletjenn, mens vi nå i første omgang har tatt tak i bekkeløpet fram til dit, sier Bentzen.

Han kan ikke si noe om hendelsesforløpet da det nye røret ble lagt ned, men han kommer med noen mål som i hans øyne tilsier at alt burde vært greit.

– Kotehøyden i Sørsvann var på målingstidspunktet 37,65. På stoa vest var det 37,10 og under det nye røret var det 36,99. Utløpet ved Ottersland var på målingstidspunktet 37,1 og Daletjenn på 36,41, sier han.

Han mener at en opprensking av bekkeløpet vil gi Sørsvann nok flyt til at den gjenopptar sin normale vannstand.

– Det er 55 centimeter fall i henhold til det røret som er etablert. Jeg er helt sikker på at en opprenskning vil hjelpe godt, sier han.

Når det gjelder kostnadene for det vedtatte prosjektet, er det ikke alle som har sagt ja til at de vil dele på utgiftene. Bentzen ønsker ikke å kommentere hvem dette gjelder, men sier at Arendal kommune tar ansvar for sin del.

– Det er jo en absolutt en forutsetning at grunneiere og samarbeidspartnere er med og bidrar for at dette skal bli utført, avslutter Bentzen.