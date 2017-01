Denne veien kan bli enveiskjørt

Venstres Cathrine Høyesen Hall luftet idéen om å gjøre Vikaveien på Hisøy enveiskjørt og fikk støtte i kommuneplanutvalget.

Det var i forbindelse med behandlingen av utbyggingsforslaget for Vikaveien 16 at Hall blåste ut sin frustrasjon. Gang på gang har trafikksikkerhet og byggesaker i Vikaveien fulgt hverandre som hånd i hanske. Hall, nestleder i kommuneplanutvalget, er i gang med sin andre fireårsperiode og mente det ikke er første gang byggesaker ved Vikaveien har opptatt henne og andre folkevalgte. Trafikksikkerhetstiltak på veien er blant strekningene med høyeste prioritert i kommunen, men i og med at den er fylkeskommunal er det en umulig oppgave for arendalspolitikerne å løse alene.

– Det har bygd seg opp en frustrasjon om Vikaveien og trafikksikkerhet hos meg. Jeg føler mer at vi stanger hodet så med veggen. Vi kan diskutere og diskutere, men kommer ikke videre, sa Hall.

Rådmannen anbefalte å si nei til de ferske planene om utbygging i Vikaveien med begrunnelsen at skoleveien er for utrygg.

Prøveordning

Venstre-politikeren sa at den eneste løsningen hun nå kan se er å gjøre et forsøk med enveiskjøring på veien.

– Tre måneder, et halvt år, det kan være en mulig løsning. Jeg ønsker at politikere og kanskje også hele bystyret legger et stort trykk på denne saken her. Dette er skikkelig frustrerende, sa hun.

Roar Gundersen fra Høyre bemerket at det gjennom årene har blitt bygget garasjer og terrasser langs Vikaveien på de finurligste måter og at dette tilsynelatende har pågått fritt. For noen år siden ble veien omgjort til miljøvei, med lavere fart og innsnevringer. Resultatet er at nå kjører ikke kollektivtrafikk lenger der.

–Det virker helt uforståelig at vi kunne lage miljøvei der. Det er ikke logisk at den skulle bygges og opprettholdes, men den er alt bygd og nå må vi ta tak i det som virkelig er problemet, sa han.

Gundersen sa at det er på tide at kommunen gjør en vurdering av hva som er riktig kjøremønster på Hisøy og bruke det som pressmiddel opp mot Statens Vegvesen for å få gjort noe.

Tidsstyrt retning

Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet sa at han kunne støtte utbyggingsforslaget med tolv leiligheter i Vikaveien 16 slik det var lagt frem, men at han ser det trafikkmessige utfordringene. Utvalget stemte imidlertid til slutt imot utbyggingsforslaget. Han stilte spørsmål ved om rådmannen kunne ha gått inn for utbyggingen om Vikaveien var enveiskjørt fordi det da ville vært en tryggere skolevei. Nilsen sa han kunne seg for seg enveiskjøring i retning innover på øya om morgenen og at det fra eksempelvis klokken 12 kan være enveiskjøring i retning av Strømbrua.

Firefelts motorvei

Vanja Grut, Arbeiderpartiet, sa at det ikke er slik at man i dag skal legge til rette for bilkjøring, men at det må legges til rette for å kunne gå, sykle og reise kollektivt. Hun mener Hisøy er et område som er veldig godt utnyttet allerede og at den kommende areal- og transportplanen (ATP) kan brukes til å legge til rette for både sykkelveier og ferjebruk til langt opp mot elva.

–Vi kan ikke ha firefelts motorvei ut til Sandviga, det skjønner alle. Vi skal ikke lage alt for bilene. Det er tett på Hisøy og vi skal ikke tenke på at vi skal gjøre Hisøy for bilen. Når vi skal tenke løsning må vi tenke ATP. Det er helt vilt at bussen ikke kan kjøre der. Vi må ha buss, kunne sykle og gå. Bilene bør komme i siste rekke, sa Grut.

Roar Gundersen på sin side sa det er mye bra i tankene fra Arbeiderparti-politikeren, men aner et aldri så lite skjær i sjøen.

–Jeg tror ikke du får hisøyfolk til å være med på et forsøksprosjekt om å ikke ha bil! sa han.

–Jeg tolker dette som at du er positiv til utbyggingen, kommenterte Torbjørn Nilsen (Frp).

–Ja, men med mindre volum, og en kan jo ha bil på Hisøy der en kan kjøre på baksiden, svarte Grut.

Ikke helt overbevist

Mens hisøymannen og representant for Pensjonistpartiet, Knut Tveiten, sa at han kan støtte en prøveordning dersom kjøreretningen legges mot Kolbjørnsvik, rynket en annen hisøymann i kommuneplanutvalget, Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti, på nesen.

–Om enveiskjøring er svaret er jeg ikke helt overbevist om. Jeg er ikke helt sikker på om Statens Vegvesen vil være med på det, sa han.

Myhren sa at om det skal kunne bli en realitet tror han det må gå via et vedtak i Aust-Agder fylkesting som kan legge føringer for hvor vegvesenet prioriteterer sine prosjekter.

–Vi må forholde oss til virkeligheten slik den er og ikke hva vi kan drømme om å få Statens Vegvesen med på i fremtiden, sa han.

Tveiten tok imidlertid Venstre-utspillet helt ut og fikk enstemmig vedtatt et forslag fra en samlet opposisjon om at kommuneplanutvalget ber om en sak fra rådmannen der det skal utredes trafikksikkerhet og kjøremønster knyttet til Vikaveien på Hisøy. Tveiten har forøvrig flere ganger i forrige valgperiode bedt om en sak som utreder spørsmålet.