BYKATTEN MÅTTE BØTE MED LIVET: Frykter alvorlige ulykker på Langbryggen

Hyppig trafikk plager beboere, næringsdrivende og bygjengere.

En elbil freser forbi på utsiden. Monica Rose sitter inne på Nr1. Sportsbaren og rister på hodet, nesten før hun får summet seg har den snudd og kjørt tilbake igjen.

– Se, den skulle bare inn for å snu! Det er helt forferdelig, både budbiler, postbiler og hjemmesykepleien kommer i en kulefart, sier hun irritert.

Lei

Monica Rose som sammen med sin mann driver sportsbaren, Castelle, Solsiden og Annen Etage er ikke den eneste. Flere næringsdrivende på Langbryggen har sett seg lei på biler som freser forbi serveringsstedene i rekordfart. Hun forteller at trafikk alltid har vært irriterende for restaurantene på bryggekanten, men at det ble særlig ille etter at gata ble åpnet for trafikk i forbindelse med ombygging i Barbu.

– Da var det stengt der ute og åpent for beboere, men nå er det kun gående som skal ferdes her, egentlig skal man ikke engang sykle, sier hun.

Hun spør seg om folk ikke har fått med seg at Langbryggen er skiltet som gågate nå, og at all trafikk inn dit er forbudt.

– Man trenger ikke å kjøre her når det er så mange fine veier rundt, men hvis de først skal kjøre bil i en gågate må de i det minste holde farta nede!

Katten døde

6. desember i fjor fikk Rose seg en ubehagelig overraskelse. Katten som er kjent over hele byen, Prins Olaf av Langbryggen, ble påkjørt like utenfor Castelle av en bil hun mener kjørte minst 50 kilometer i timen. Etter påkjørselen stoppet ikke bilen, men kjørte rett videre.

– Tenk hvis det hadde kommet et lite barn ut fra Peppes og det samme hadde skjedd. Folk går rett ut i gata her, for de tenker ikke på at det skal komme en bil kjørende, sier hun.

Cato Eliassen som bor på Langbryggen kommer gående forbi, han forteller at han stadig lar seg irritere over bilene som kjører i gågaten og viser en rekke bilder og videoer han har tatt som eksempler. Et bilde viser hvordan utestedene valgte å sette reklamebukkene sine ut i gata for å hindre trafikk.

– Det hjalp ingenting. Da stoppa en av sjåførene, gikk ut, flytta skiltet og kjørte videre, freser Rose.

Hun håper flere nå blir oppmerksomme på at trafikk på veien faktisk er forbudt.

– Hvis folk absolutt skal kjøre her må de i det minste kjøre sakte, sånn at vi unngår farlige situasjoner, sier hun.