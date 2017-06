Bygger ut mer sykkelparkering

Annonse:

Sykkelparkering på sentrale steder i sentrum og på Skilsø er under planlegging.

Styret i Arendal Havn KF ble i maimøtet orientert om at havnevesenet planlegger nye områder for sykkelparkering. Etableringen skal skje i et spleiselag mellom Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune.

Tre steder

I sentrum planlegges det to sykkelparkeringer, og det er planer om et tilrettelegging på ferjeleiet på Skilsø. I kommunen er det et ønske om bedre tilrettelagt sykkelparkering. Det skal gjøre at flere kan benytte ferjene og sentrum ved hjelp av sykkel ved å ha mulighet til å sette syklene trygt og sikkert fra seg.

Ny ventebu

På ferjeleiet på Tyholmen er det planer om å fjerne dagens installasjon for fortøyning i betong. I stedet skal det bygges et nytt kombinert vente- og sykkelparkeringsskur på plassen. Ved Arendal Gjestehavn vil den andre sykkelparkeringen legges og her vil det forsvinne parkeringsareal for biler. På Skilsø ønsker havnevesenet å legge til rette for sykkelparkering og benker i den eksisterende ferjebua.