Brøytet snø, kjørte i sjøen

En mann og hund ble reddet på land fra Tromøysund i natt.

Ifølge politiet kjørte en traktor i sjøen ved Støperiveien i Arendal like før kl. 04. Førerhytta sto til alt hell delvis over vann. En mann og en hund skal ha befunnet seg i kjøretøyet da uhellet skjedde. Redningsskøyta, som har base like ved stedet ble varslet og satte kursen mot traktorhavaristen.

–En mann og en hund tatt på land. Våt og kald, men i god behold, opplyste Agder politidistrikt på Twitter.

Sjåføren av traktoren ble kjørt til legevakten for en sjekk etter uhellet. Ifølge fotografen var bergingsarbeidet på stedet i gang kl. 09.40.