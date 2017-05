Brakdebuterte på landsmøtet – foreslås som Frp-ordfører

Annonse:

OFFSHOREBUNAD: Nestleder i Arendal Frp stilte i kjeledress på landsmøtet og fikk gjennomslag for skattekutt for sjøfolk og pendlere. Foto: Aust-Agder Frp

Frp-nestor Edward Terjesen i Arendal lanserer nestleder Andreas Arff som partiets ordførerkandidat i 2019.

I vinter talte Terjesen på knappene om han skulle avslutte medlemskapet i partiet etter bråket som oppsto i kjølvannet av Frp-stemmene som i fylkestinget sørget for et ja-flertall for sammenslåing av agderfylkene. Han valgte å fortsette det over 40 år gamle medlemskapet. Etter landsmøtedebuten for nestlederen i Arendal er Terjesen klar i sin tale i en kommentar på Facebook.

–Dette er Arendal Frp sin neste ordførerkandidat, skriver han.

Matskatt

Kommentaren har fått flere liker-klikk og falt etter at Arff hadde fått gjennomslag på landsmøtet for at partiet skal jobbe for å fjerne matskatt for sjøfolk og pendlere. Redaksjonskomitéen i partiet ville egentlig avvise forslaget, men Arff gikk på talerstolen for Aust-Agder Frp og fikk forslaget gjennom likevel.

– Det er utrolig gøy å få en slik seier på mitt første landsmøte, uttaler landsmøtedebutanten i en pressemelding fra fylkespartiet.

I arbeidsklær

Dress og slips pleier å være gangbart landsmøteantrekk, men Arff som selv jobber i oljebransjen, stilte i offshorebunad da han talte til landsmøtet.

– Å prate om olje er ofte fjernt, spesielt for østlandsfolk. Så jeg tenkte at det var greit at de fikk sett det på nært hold, sier Arff i pressemeldingen.

Matskatten han fikk gjennomslag for at partiet skal jobbe for å få vekk slår inn for sjøfolk og pendlere med inntekt over 600.000 kroner i året.