– Boikott skaper ikke fred i Midtøsten

Ordføreren i Arendal møtte den israelske ambassadøren Raphael Schutz til samtale. I fjor var handelsboikott tema i bystyret.

I desember i fjor løftet Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Gjermund Orrego Bjørndahl spørsmålet om boikott av varer og tjenester produsert i de okkuperte områdene på Vestbredden og Gaza opp på politisk toppnivå i Arendal. I en interpellasjon stilte han spørsmål om ordføreren ville vurdere boikott på linje med Trondheim kommune. Politikerne i trønderhovedstaden vedtok i november i fjor en slik boikott. Bjørndahl mener Arendal bør følge opp for å gi signal om at tiden for israelsk okkupasjon er forbi. Ordføreren svarte at han mener det er rimelig at det palestinske folket får bestemme selv over eget område og får suverenitet, men at spørsmålet om boikott i utgangspunktet er et spørsmål av nasjonal politisk karakter. Han pekte likevel på at de demokratiske prosessene lokalt, regionalt og nasjonalt gjør det mulig å påvirke. Nordli svarte videre at det kan være aktuelt å se på spørsmålet igjen etter at Utenriksdepartementet har konkludert om en boikott vil være i tråd med landets internasjonale forpliktelser.

Negativt bidrag

Schutz mener boikott av landets hans som tema i bystyret i Arendal ikke er spesielt konstruktivt.

– Selvfølgelig tenker jeg at det er veldig negativt og det bidrar ikke noe til å få fred i Midtøsten, sier han.

Ambassadøren mener en boikott av varer og tjenestervil ramme palestinerne. Ifølge Schutz er det palestinere som i hovedsak vil bli påvirket.

–Hvis en isralesk virksomhet som gir arbeid til palestinere må stenge ned, er det palestinerne som mister jobben, sier han.

Schutz trekker frem at konflikten mellom israelere og palestinere har en lang historie med mange dimensjoner.

–Jeg mener at mye god vilje fra alle sider er nødvendig. Folk som tar en ensidig tilnærming hjelper ikke, så jeg håper ikke det vil skje her i Arendal, sier han.

Ambassadøren tok høyde for at boikott-temaet ville bli nevnt på møtet.

–Det er et relevant mindre tema, som ikke har så stor viktighet. Vi har en rik bilateral agenda mellom Norge og Israel, som vi bør jobbe med, sier han.

Ikke kritikk

Ordfører Robert C. Nordli forteller at møtet med ambassadøren var hyggelig og greit. Temaer som handel, import av varer, gjensidige avtaler med Israel, turisme og Arendalsuka ble tatt opp. Boikott-temaet fra bystyret i desember sto også på agendaen.

– Det var en naturlig del av samtalen. Jeg svarte det jeg svarte til bystyret og hadde litt refleksjoner rundt det. Ambassadøren hadde noen synspunkter knyttet til det, som han la frem, og jeg synes det var en grei diskusjon, sier Nordli.

– Fikk du kritikk?

– Nei, det synes jeg ikke jeg fikk. Han hadde noen synspunkter han kom med og det var kjente synspunkter, så jeg synes det var virkelig greit at vi hadde den samtalen vi hadde, sier han.

Nordli sier han ikke vil legge seg opp i hvordan andre nasjoner vurderer utsending av sine utsendinger til kommuner, som Arendal, som har ment noe om deres land

–Det er ikke mitt bord. Jeg synes jeg har hatt en hyggelig og åpnehjertig samtale med ambassadøren. Jeg håper å treffe han igjen, spesielt under Arendalsuka, og jeg håper at han dukker opp i Arendal igjen, sier ordføreren.

Skjerpet sikkerhet

I forkant av ambassadørbesøket i Arendal rådhus onsdag ble bygningen, etter det Arendals Tidende kjenner til, grundig gjennomsøkt av politiets sikkerhetstjeneste (PST) og klarert for å ta imot den israelske sendemannen. Da han ankom rådhuset var det i følge med et kobbel av sikkerhetsvakter, som fulgte Schutz og Nordli trappene opp til ordførerens kontor i tredje etasje. Media var ikke invitert til å være med på møtet som ble gjennomført i forbindelse med at Partiet De Kristne hadde ambassadøren som gjest på et to dager langt besøk og møtevirksomhet i Grimstad og Arendal. Foruten å avlegge ordføreren i Arendal en visitt var Schutz også på bedriftsbesøk hos Mac Gregor i Barbu.