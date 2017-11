Bekymra for omkamp om Kristiansand som hovedsykehus

Annonse:

Stridighetene rundt sykehusene i Arendal og Kristiansand fortsetter. Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) er bekymra.

Nasjonal helse- og sykehusplan har definert både sykehuset i Arendal og Kristiansand som store akuttsykehus etter at Helse Sør-Øst frarådet å bruke begrepet «hovedsykehus».

Fire begreper

I arbeidet med Sørlandets sykehus sin utviklingsplan 2035 ble det først forsøkt å definere sykehuset i Kristiansand som et hovedsykehus i Sørlandet sykehus helseforetak, det ville ikke Helse Sør-Øst ha noe av. Et utkast til høringsdokumentet ble lagt fram for styret først i oktober, og i et dialogmøte ble Sørlandets sykehus frarådet å bruke begrepet «hovedsykehus». Det ble derfor lagt fram forslag til definisjon av fire ulike typer sykehus; regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. Stortingsrepresentanten forklarer at Nasjonal helse- og sykehusplan har definert både sykehuset i Arendal og Kristiansand som store akuttsykehus, mens Flekkefjord er definert som akuttsykehus.

– I det nye forslaget til Utviklingsplan 2035 fra november valgte man da heller å benytte begrepet «høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud». Blant annet sier nå forslaget til ny Utviklingsplan at: «Høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud som krever samarbeid mellom mange fagområder, vil i hovedsak være sentralisert til sykehuset i Kristiansand», beskriver Mørland.

Spørsmål til helseministeren

Dersom man legger en slik definisjon til grunn, mener han at det minner langt på vei om en definisjon av Kristiansand som et hovedsykehus.

– Det har jo Helse Sør-Øst tidligere stoppet. Min bekymring er at det på sikt vil være umulig å opprettholde Arendal som et stort akuttsykehus dersom man framover skal samle alle høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud i Kristiansand. Med en sånn formulering nedprioriteres sykehusene både i Arendal og Flekkefjord, selv om Nasjonal helse og sykehusplan har definert Arendal og Kristiansand som store akuttsykehus.

– De prøver andre muligheter for å få det som de vil, sier han.

På bakgrunn av dette har han i dag skriftlig sendt følgende spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie:

«Hvordan ser statsråden på bruken av begrepet «høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud» i Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus, og hva er hans syn på at man vil sentralisere slike funksjoner til Kristiansand, når Stortinget har definert både Arendal og Kristiansand som store akuttsykehus?»

Nå håper Mørland på klart svar fra statsråden.

– Jeg forventer å få svar fra ministeren om cirka en uke, sier han til avisa.

Omkamp

Utkastet til utviklingsplanen er ute på høring fram til mars 2018 og skal være ferdig innen 15. april 2018. Mørland er bekymret for at om høringsutkastet blir vedtatt, at det vil skje en gradvis sentralisering til Kristiansand, slik det nå ser ut.

– Hvis høyspesialiserte funksjoner først og fremst sentraliseres og samles i Kristiansand er jeg redd for at likeverdigheten forsvinner over tid, og da vil det bli mindre attraktiv for leger å jobbe i Arendal. Hvis man skal være et stort akuttsykehus, så trenger man også høyspesialiserte behandlingsfunksjoner i Arendal. Jeg tenker at dette minner om en omkamp, og det er synd hvis styret og administrativ ledelse velger å legge et løp som ligner på det som er et i teorien blir et hovedsykehus til Kristiansand. Nå er det viktig at vi i Aust-Agder engasjerer oss. Det handler om tryggheten for innbyggerne, særlig for dem som bor i østregionen, sier han.