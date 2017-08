Ett års kamp måtte til før kommunen godkjente veien som “særlig farlig”

Annonse:

Dermed får elevene fra Sandnes skole endelig gratis skoleskyss.

– Det er noe som heter; rett skal være rett, og derfor er det på sin plass å rose kommunens politikere. Bystyret var samlet den 18. mai, og vedtok mot en stemme – at barna på Sandnes skole, skal være trygge langs skoleveien i 2017/2018 og framtiden. En smal, uoversiktlig og svingete vei, ble endelig vedtatt som særskilt farlig skolevei, skriver fau-leder på skolen Tone Iren Anvedsen i et leserinnlegg til Arendals Tidende.

Vedtok fare

I januar i år ble det vedtatt å opprette et utvalg som skulle se på farlige skoleveier i kommunen, på bakgrunn av klager fra foreldre på Hastensund på Tromøy. Før det hadde foreldrearbeidsutvalget og foreldre på området stått på for å fortelle hvorfor den fire kilometer lange strekningen var for farlig for barna å gå alene. Frem til nå har barna hatt rett på skoleskyss, men kun i vinterhalvåret. For å få krav på skoleskyss hele året må veien være klassifisert som særlig farlig, noe bystyret nå har vedtatt at den er.

– Østre Tromøyvei fra Omdalsøyra og utover er et eksempel som innfrir kravene til særlig farlig skolevei på barnetrinnet slik de er beskrevet i Trygg Trafikks veileder, vedtok bystyret i mai med 38 mot en stemme.

Kun Maiken Messel fra Høyre stemte imot og mente politikerne ikke skulle gå inn i en enkeltsak og definere veien som farlig eller ikke.

Takker

Anvedsen har tidligere gått ut med hard kritikk mot byens politikere, fordi hun ikke har fått svar på hevendelsene hun har sendt, og fordi hun mener de har satt seg dårlig inn i sakene de har behandlet.

– At politikerne valgte å lytte til foreldre, barn og lokalbefolkningen er vi i Fau Sandnes skole utrolig glade for. I disse valgtider er det kanskje mer viktig, enn ellers at politikerne viser at de lytter til velgerne sine. En så viktig sak som sikker skolevei, er noe kommunens politikere burde ha oftere på agendaen. Trafikksikkerhetsplanen er et flott tiltak, men i mange tilfeller føles den mer som et administrativt verktøy, enn et praktisk preventivt tiltak for våre barn som ferdes langs kommunens veier. Vi i FAU Sandnes vil rette en stor takk til de politikerne som trosset rådmannens innstilling, og gav våre barn en sikker skolevei. Vi vil gjerne utfordre politikerne, til å ha mer fokus på skoleveier i fremtiden, og være like aktive som dere var i 2016/2017, fremover også, skriver Anvedsen i innlegget.