ARENDALSUKA: – Kanal i Arendal har nasjonal verdi

Venstres Ola Elvestuen mener staten bør inn med penger i en fremtidig kanal i Arendal. Det får entusiastene til å glise bredt.

Elvestuen tok til orde for at staten fyller penger i et kanalprosjekt i en debatt om bilfritt byliv og bompenger under Arendalsuka.

– Dette er et stort prosjekt som endrer karakteren i Arendal og som er en strategisk beslutning. Dette er et prosjekt som gir effekt lokalt, regionalt og nasjonalt og da må vi også være med å finansiere det, sier han til Arendals Tidende.

Elvestuen mener det er mange prosjekter på lokalt plan rundt om i landet, slik som Munch-museet i Oslo og Kilden i Kristiansand, der staten har gått inn og tatt en del av kostnadene. Elvestuen, som i noen uker til leder energi- og miljøkomitéen på Stortinget, mener det ikke bør være noe i veien for at en slik økonomisk dugnad også kan gjøres for å få bygget kanalen i Arendal. Et prosjekt han mener vil forandre byen.

Politikerne må si ja

Elvestuens innspill fikk Kanalselskapets leder, Céline Thommesen, til å spisse ørene. Venstre-politikeren sa at det som trengs er et politisk vedtak i bystyret i Arendal om kanal. Det oppfordrer Thommesen nå politikerne om å gjøre.

– Vi får ingen penger før det er politisk vedtak. Nå sier de det, men nå må de følge opp med vedtaket. Da kan vi gå ut og søker penger og så kan man heller si at vi ikke kom i mål, det er også mulig, men la oss få den sjansen, sier hun.

Thommesen håper et ja til kanal-vedtak vil komme i løpet av høsten, når bystyret får gatebruksplanen for sentrum til behandling.

– Vi tror det er veldig mulig med et politisk vedtak i løpet av høsten og senest 2018. Da er det fullt mulig at kanal er på plass til 300-årsjubileumet. Det er ingen umulig og det er den beste gaven vi kan gi til oss selv, sier Thommesen.

– Må ville det

Elvestuen understreker at det viktige nå er at politikerne i Arendal må ville ha kanalløpet. En kanal er skisset og tegnet over 280 meter, og som knytter sammen Pollen og Kittelsbukt med en vannvei. Fra kanalplanene forelå først på 1990-tallet har prislappen øket betydelig. Thommesen anslo at første gang planene ble lagt frem var prislappen rundt elleve millioner kroner, mens det nå er anslagsvis en kostnad på 84 millioner kroner.

– Det som er viktig nå er at Arendal må ville det og så må det utvikles et ordentlig prosjekt, som viser hvilke kostnader det har. Så må en komme i kontakt med riktig departement for å begynne å se på hva som er naturlig fordeling, sier Elvestuen.

Kanalinnspillet fikk også byarktitekt Mike Fuller-Gee i Arendal kommune til å smile bredt under debatten, der bilfritt byrom og bompenger i både Arendal og Oslo var tema, men som debattleder Geir Elgvin stadig fikk ankret opp til kanalspørsmålet.

– Kanal har aldri blitt politisk behandlet. Når det skjer er vi klare til å snakke, lød Fuller-Gees konklusjon.