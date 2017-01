Arendalsbedrift utleverte hemmeligstemplet informasjon

Lokal direktør ga opplysninger til den amerikanske etterretningstjenesten CIA under løfte om hemmelighold.

Etter påtrykk fra pressgrupper har etterretningsorganisasjonen i USA gjort tidligere hemmelige dokumenter søkbare på nettet. Databasen med over 12 millioner dokumenter ble nedgradert fra hemmelig til offentlig for flere år siden, men har vært svært lite tilgjengelig. CIA har nå publisert informasjonen i en søkbar database, der en kan finne dokumenter fra perioden 1940-tallet til 1990-tallet. Her kan en finne ulike typer dokumenter om både UFO-er og spiondømte Arne Treholt til informasjon om lokale forhold flere steder i Norge.

Delte hemmeligheter

Treff i databasen bekrefter at også Arendal har vært av interesse for den amerikanske etterretningen. Et par dokumenter knyttet til det gamle smelteverket på Eydehavn dukker opp ved søk etter «Arendal», blant annet dokumentet med tittelen «Statistics on sales of Norwegian silicon carbide, 1949 and first eleven months of 1950». Her kommer det frem at daværende direktør på Arendal Smelteverk i 1950 delte informasjon om eksporten fra smelteverket med den amerikanske utenrikstjenesten under forutsetning av at tallene ble holdt hemmelig.

Sendt til CIA

I brevet som ble sendt til det amerikanske statsdepartementet 11. desember 1950 omtales det at ambassaden fikk informasjon om eksporttallene under forutsetning om at de skulle holdes hemmelig.

–Denne tabellen er gjort tilgjengelig for ambassaden i samsvar med en anmodning gjort av Mr. Eirik Hammer, selskapets administrerende direktør, som har fått forsikringer om at tabellen vil bli behandlet konfidensielt, heter det i brevet.

Russland-eksport

Det kommer tydelig frem i brevet at det ligger en amerikansk interesse i om arendalsselskapet driver eksport til land i øst. Informasjonsinnhentingen pågikk mens den kalde krigen mellom øst og vest var i ferd med å dra seg til. Ifølge dokumentet eksporterte Arendal Smelteverk produktet sitt til en rekke europeiske land inkludert Sovjet og Tsjekkoslovakia i 1949. For 1949 oppgir direktøren i tabellen at selskapet ikke sendte et eneste gram til Russland, mens Tsjekkoslovakia importerte nær 617 tonn. I brevet bemerker andresekretær Harry Conover ved den amerikanske ambassaden at det så langt i 1950 ikke ble gjort leveranser av silikonkarbid til disse to landene.

–Det noteres videre at ingen leveranser så langt i 1950 er blitt gjort til Russland eller til Tsjekkoslovakia. Uansett, som indikert i referansene som er vedlagt er det sannsynlig at 50 tonn vil bli gjort tilgjengelig for Tsjekkoslovakia innen nær fremtid, heter det.

Fulgte opp videre

Ifølge et annet dokument som listes i databasen nøyde ikke amerikanerne seg bare med å kartlegge eksporten fra Arendal til utlandet i 1949 og 1950, også det påfølgende året sørget CIA for å sikre seg informasjon fra Arendal Smelteverk. I en informasjonsrapport merket konfidensiell går det frem hvilke land som har importert produktet fra smelteverket på Eydehavn. Denne rapporten er merket for distribusjon til det amerikanske statsdepartementet, forsvaret, marinen, luftforsvaret og FBI. På nettstedet til CIA kan du selv søke i databasen.