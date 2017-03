Arendal får flere krisemillioner

Regjeringen åpner pengesekken og gir mer tiltakspenger til Arendal kommune.

I høst mottok kommunen 16,2 millioner kroner fra regjeringen som ble målrettet for å motvirke arbeidsledigheten. I den totale pakken for hele Sør- og Vestlandet ble det gitt 650 millioner kroner. 400 av dem ble fordelt i fjor, mens resten skulle fordeles etter ledighetstallene i februar i år. Bakgrunnen for det var for å fange opp en eventuell ujevn utvikling i ledigheten.

Nær sju millioner

Som følge av at ledigheten i Arendal kommune er på fire prosent og dermed over landssnittet på 3,1 er det bestemt at Arendal får overført ytterligere 6,7 millioner kroner.

–Tilskuddet skal brukes på tiltak som settes i gang i 2017, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder Kristelig Folkeparti i en pressemelding.

Ifølge fellesbudskapet fra Høyres Svein Harberg, Frps Ingebjørg Godskesen og Ropstad er det 13 millioner som nå fordeles mellom kommunene i fylket.

Arbeidsplasser

I forrige runde gikk krisemillionene til utbedringstiltak på kommunal eiendom, som igjen førte til at lokale entreprenører og leverandører fikk oppdrag.

–Regjeringen og samarbeidspartiene er opptatt av å skape arbeidsplasser, aktivitet og omstilling i de fylkene som rammes hardest av fallet i oljeprisen, sier Ingebjørg Godskesen i meldingen.

Harberg er glad for at ledigheten faller på i flesteparten av fylkene både Vestlandet og Sørlandet.

–For å bidra til fortsatt arbeid, aktivitet og omstilling har vi nå fordelt ytterligere 250 millioner kroner til kommunene i disse regionene, sier han.

Ropstad mener pengeoverføringene som går til vedlikehold og reparasjon av kommunale veier, anlegg, bygg og kirkebygg, er både effektivt og ubyråkratisk for å skape aktivitet i bygge- og anleggsnæringen.

– I tillegg kommer det innbyggerne og lokalmiljøene til gode, uttaler han.