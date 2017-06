Åpner digitalt innbyggersenter

Annonse:

Arendal kommune utvider digitaltilbudet i rammen av et godt, gammeldags kontor.

Flere og flere offentlige tjenester blir digitale og nå har kommunen tatt konsekvensen av utviklingen og oppretter digitalt innbyggersenter i rådhuset. I lokalet vis a vis servicesenteret i Arendal rådhus er det kommet på plass fem datamaskiner, kopimaskiner, skanner og skriver. Utstyret er tilgjengelig gratis for alle som skal fylle ut og sende inn digitale skjema og finne offentlig informasjon. Ved siden av være et digitalt innbyggersenter vil utstyret her også være tilgjengelig til bruk for turister i Arendal på jakt etter nyttig informasjon. En av datasstasjonene er tilrettelagt med ekstra plass og funksjonalitet for funksjonshemmede.

Større pågang

En av årsakene til at servicesenteret satser digitalt er at de i skranken i rådhuset merker trykket fra innbyggere som trenger hjelp digitalt, forteller fagleder for servicesenteret, Rune Guttormsen. Med fem nye maskiner og utstyr, samt mulighet for å kunne få veiledning, håper kommunen å kunne avlaste saksbehandlere og rådgivere noe.

– Vi merker trykket og det er mange som er veldig glade for å få hjelp, sier han.

Ordfører Robert C. Nordli trekker frem at det er veldig trist at Skatt Sør la ned sitt kontor i Arendal. Han mener mange vil ha bruk for datatilgangen og hjelp rundt eksempelvis skattespørsmål og levering av skattemeldingen.

Digitalt skifte

I forbindelse med det nye digitale tilbudet vil en veileder fra Husbanken være fast tilstede en dag i måneden for å bistå med bostøttesøknader og søknader om startlån. Også plan- og byggesaker får en tydelig plass i innbyggersenteret. Ifølge fagleder Roy Vindvik, vil eksempelvis planer som ligger ute til offentlig ettersyn være tilgjengelig i både papir- og digitalt format i digitalsenteret. Enkelte av planene som er ute på høring vil eksempelvis bli vist frem på en TV-skjerm i lokalet og på sikt også på en litt større skjerm i tilbygget til rådhuset, «Kloa», der turistkontoret nå er åpnet for sesongen.

– Vi ønsker å gjøre det digitale skiftet litt mykere. All informasjon ligger egentlig tilgjengelig på internett, men det er ikke alle som klarer å finne frem, forklarer kommunalsjef Geir Skjæveland.

Han mener tilbudet med datasenteret kan bidra til at saksbehandlere i kommunen kan få frigjort tid til å drive med saksbehandling fremfor å sitte og svare på spørsmål fra innbyggerne som de selv kan finne frem til via de kommunale dataskjermene, eventuelt med litt veiledning.

–Staten har kommet langt i dette og i København har det tatt det helt ut og sier at informasjon er digitalt. Vi vil ikke gå så langt, lover Skjæveland.

Han ser for seg at også søknader og skjemautfylling relatert til landbruket kan få møtepunkt i det digitale innbyggersenteret etter hvert.

Ikke nettkafé

Fagleder Rune Guttormsen forteller at tilbudet ikke er ment å være en internettkafé. Det skal være filtre installert som sørger for at maskinene ikke skal kunne brukes for annet enn de er ment til.

– Vi har et tett samarbeid med Ikt-Agder. Det er ikke en internettkafé vi har fått, understreker han.

Sikkerhetsaspektet skal være godt ivaretatt slik at når en bruker er ferdig og logger ut av systemet så vil filer og dokumenter bli slettet fra stasjonen. Ved hver stasjon er det utførlig skrevet en brukerveiledning for utstyret og trenger man hjelp kan en trekke kølapp i servicesenterets skranke og få personlig hjelp.

– Vi har dedikerte folk som vil rullere på å hjelpe, sier Guttormsen.

Han forteller at kommunen har fått statlig tilskudd for å kurse ansatte i Nav, voksenopplæringen, biblioteket og servicesenteret i digital veiledning og å ta imot publikum.