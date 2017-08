Amper stemning i veiplanlegging

Annonse:

Bystyresalen var stappfull og innspillene fløy høyt og lavt da kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet inviterte til folkemøte.

– Du står og presentere bløffetall! Biltrafikken har ikke økt! slo investor Ole G. Ottersland bastant fast da vegvesenet informerte om planene for Areal- og transportplan i Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland.

– Bilandelen i Arendal har økt med ti prosent fra 2005, og innen 2040 kommer vi til å være 45.000 flere bilister med mindre det blir flere som velger andre reisemåter, var kommentaren fra planlegger Ingvild Møgster Lindaas i vegvesenet som utløste så mye sinne.

Et av forslagene i Areal- og transportplanen er å ramme inn handelssentre og sentrum med bommer, og Ottersland som eier Harebakken har naturligvis en klar mening mot dette og arbeidet med planen. Vegvesenprosjektleder Harald Tobiassen svarte på kritikken med å presisere at tallene var prognoser, men at deres erfaring snarere er at prognosene er for forsiktige enn for omfattende.

Klima, kø og trivsel

Areal- og transportplanen som var tema på møtet gjelder flere områder i Arendal. Planer for Myrene, Stoa, sykehuset, Strømmen, Harebakken, Nyli og Songe var blant det som ble presentert. Kommunalsjef Geir Skjæveland åpnet møtet med å fortelle hva som var hensikten med kveldens informasjonsmøte og hvorfor arbeidet med ATP er så viktig.

– Vi må trekke opp de målene vi skal operere etter for å nå de klimamålene som er satt og for at det skal bli best mulig å bo i denne byen. Da gjelder det at vi tenker godt frem og planlegger for det som kommer. Målene som settes i areal- og transportplanen drar opp et regime som gjør at vi ønsker å utvikle knutepunkter. Sentrum i kommunene har høyest prioritet og vi ønsker at flest mulig skal kunne gå og sykle til daglige gjøremål. Noen må transportere seg litt lenger og da ønsker vi at flere tar buss og færre kjører bil. Hvis ikke vi er med på denne typen diskusjon tidlig vil vi tape på det på lang sikt, sa han.

Tiltakene som er foreslått på veier, gang- og sykkelstier og kollektivfelt har en samlet kostnad på 2,6 milliarder kroner ifølge prosjektleder i vegvesenet Harald Tobiassen. Imidlertid er det langt fra tiltenkt at alle tiltakene skal gjennomføres og at alle midlene skal brukes. Likevel skal prosjektet ha et større budsjett enn det som er tiltenkt utbygging, for også å kunne finansiere hyppigere avganger på bussene.

Kun forslag

– Nå må dere tro oss, vi har ingen favoritter nå, sa Tobiassen da han tok ordet og fortalte om de konkrete planene som ligger.

– E18 mellom Harebakken og Stoa vil stå stille store deler av døgnet i fremtida. Kystveien, Vesterveien og Parkveien vil få økende køproblemer. Vi ønsker et felles arbeidsmarked på Sørlandet og da kan vi ikke ha det sånn. I 2040 tror vi det vil være økt press på veiene og E18, det er glimrende for sentrene utenfor byen, Harebakken, Stoa, men det vil være “dræben” for byen, fortsatte han.

Å få en bedre vei fra Stoa til byen vil bli en sentral de av arbeidet, den problemstillingen har vært oppe tidligere, men ble satt på pause i påvente av arbeidet med ATP. Tobiassen la frem tre forskjellige løsninger på det. Enten å bygge tunnel under Åsbieskogen. Å utbedre den nåværende veien. Eller å bygge en vei fra E18 og direkte ned til Myrene ved å gå gjennom Solborg-området.

Åsbieprotest

Forslaget om Åsbieskogen forutsetter et lite stykke med tunell over bakken, et lite inngrep ifølge Tobiassen, men det satte like fullt sinnene til de oppmøtte representantene for vern av Åsbieskogen og Biejordene i kok.

– Om en liker det eller ikke vil Myrene bli et trafikknutepunkt. Sykehuset ser klart for seg at hovedadkomsten vil være fra Myrene, åpnet Tobiassen.

Han understreket deretter at en løsning gjennom Åsbieskogen nok ville bli god, men at den brede enigheten om vern av skogen så godt som utelukket en slik løsning.

– Hvis en skal ha tunnel under Åsbieskogen må vi ha et lite stykke med kunsttunnel gjennom skogen. Uten det kommer vi ikke opp til Stoa med naturlige gode stigninger. Er det uakseptabelt med noe i dalen må vi la det være et av premissene og utelukke den løsningen, sa han.

Torill Borch Terkelsen fra den mannsterke gruppa som arbeider for å verne Åsbieskogen var en av dem som tok til orde mot utbygging. Hun var kritisk til at prosjektlederen fokuserte så mye på veiutbygging når en sentral del av ATP-planen er å legge til rette for at flere skal ta kollektivt, gå eller sykle.

– Her sier du nesten at det er et must at det kommer en vei mellom Stoa og byen, men så åpner du med å si at vi ikke skal legge noe særlig fokus på veiutbygging. Du sier imot deg selv, sa hun.

Til slutt var det så mange som protesterte mot planene i Åsbieskogen at møteleder Skjæveland klubbet diskusjonen.

Politikerne i Arendal får disse planene på sitt bord i løpet av høsten, deretter skal de ut på høring, etter høringsperioden arrangeres et nytt informasjonsmøte og i februar/mars neste år håper prosjektleder Tobiassen at det kan være bestemt hvilke veier som skal bygges og hvordan det skal foregå.