60 duer skaper flueproblemer for naboene

Midt i et byggefelt på Myra har Arendal kommune godkjent et bygg for 60 brevduer.

21 naboer i Moldveien på Romstølen har skrevet under på et opprop mot de 60 duene som bor i et dueslag ved et av husene i nabolaget. Dueeieren selv forstår ikke problemet, han har fått ettergodkjenning fra kommunen i alle ledd.

To år

Sommeren 2014 begynte naboene i Moldveien på Myra å plages med fluer.

– Det er ikke bananfluer og ikke husfluer, det er noe midt imellom. De er fulle av blod, så hvis vi prøver å slå dem får vi stygge blodflekker, forteller Karl Einar Hørte.

Han bor sammen med sin kone Irene Hørte i nabohuset til dueslaget hvor 60 duer holder til. De to har i flere omganger klaget på at en nabo i så tett bebyggelse får lov å ha så mange dyr, når det plager dem som bor rundt med fluer og duebæsj.

– Om sommeren må vi holde dører og vinduer lukket for å prøve og ikke få så mange fluer inn. Vi kan bare glemme å tørke klær på snora eller henge dyner til lufting, det blir fullt av bæsj. Dette går på psyken løs og det er nesten så vi har vurdert å flytte, fortetter Irene.

Vi holder på å bli gale

– Holder på å bli gal

Ekteparet er ikke alene. 21 naboer har skrevet under på at dueholdet plager dem og går på livskvaliteten løs. Trygve og Siri Knudsen er to av dem.

– Vi har en påkostet hage som vi ikke kan nyte fordi det er så mye fluer der, og når vi er inne har vi sentralstøvsugeren liggende fremme hele sommeren. Det blir så stygge flekker når vi slår fluene at vi har endt med å støvsuge dem, vi må regne minst 20-30 minutter til å støvsuge fluer før vi orker å spise middag, sier Siri Knudsen.

– Vi holder på å bli gale, det er ikke hyggelig å bo sånn, men vi kan ikke selge problemet heller, sier mannen Trygve.

Flere andre naboer stemmer i og forteller om svermer av duer så snart de lukker opp dørene om sommeren. Fluene begynte å plage naboene sommeren 2014. Siden da har Karl Einar og Irene Hørte klaget til kommunen og fått avslag, klaget videre til fylkesmannen og fått avslag igjen.

Papirene på plass

Naboen som eier de 60 duene ønsker ikke å siteres med navn eller stå frem med bilde i avisa. Han vil imidlertid dele sin versjon av historien. Han forteller at dueholdet er en hobby og at det er brevduer han holder på med. Hobbyen innebærer å slippe brevduene langt unna hjemmet, for eksempel i Danmark eller Tyskland, og la dem finne veien hjem.

Jeg nekter å ta livet av duene

Da han satte opp dueslaget var han ikke klar over at han måtte ha kommunal godkjenning for bygget. Han har imidlertid søkt ettergodkjenning og fått det hos kommunen.

– Jeg spyr nesten av denne saken, jeg har hatt duer i ti år og jeg skjønner ikke hvorfor de plutselig reagerer nå. Jeg nekter for at fluene kommer av bare duene mine. Det finnes fluer over alt. Jeg synes bare det er tull, jeg har papirer på at det er lovlig, sier han

Han synes det er trist at de 21 naboene som har klaget ikke har snakket med ham før de skrev under og sier han ikke føler seg velkommen i gata.

– Hvorfor kom de ikke på døra og sa det var plagsomt? Jeg føler at naboen lager krig. Jeg nekter å ta livet av duene, jeg bryr meg om dem. Jeg kunne hatt færre, men jeg føler naboen vil lage krig uansett, sier han.

Det er jo fugler, du kan ikke begrense hvor de flyr

Ikke til ulempe

Plan- og bygningsloven står fast at kommunen kan forby eller stille spesielle krav til byggverk og virksomhet som er til fare eller særlig ulempe. I sitt vedtak har kommunen vurdert om bygget er til fare eller særlig ulempe og kommet frem til at det ikke er tilfellet. Kommuneoverlegen befarte dueslaget i desember 2014, og mente da at problemene med støy og lukt var minimale. Karl Einar Hørte mener kommunelegens vurdering er dårlig begrunnet.

– Jeg ringte kommuneoverlegen om sommeren og spurte om vi kunne få litt fortgang i saken fordi vi var så plaget. Han sa han skulle kontakte meg i løpet av tre-fire uker. Da over fire uker var gått uten at noe skjedde måtte jeg ringe igjen, og da kommunelegen endelig kom ut var det gått så lang tid at problemet ikke var like stort lenger. Jeg synes det er respektløst å være så lite handlekraftig, sier Karl Einar.

Dueeieren fikk imidlertid pålegg om å rengjøre buret regelmessig og sørge for at duene oppholdt seg minst mulig i nabolaget. Et slikt pålegg mener naboene som protesterer er umulig å opprettholde.

– Det er jo fugler, du kan ikke begrense hvor de flyr. Vi har opplevd å få en av duene inn i stua vår når hønsehauken var etter den, forteller ekteparet Hørte.

Smittefare påvist

I 2014 og 2015 kontrollerte Mattilsynet dueholdet og konkluderte med at det var godt nok. Da Mattilsynet igjen sjekket dueholdet i september i år ble imidlertid kritikkverdige forhold oppdaget. Naboene fikk bekreftet at fluene de var plaget med hang sammen med dueholdet.

– Mattilsynet mener det er en klar sammenheng mellom dyreholdet/gjødselhåndteringen og antall fluer og type fluer. Ved besøk hos to av naboene til brevduehuset var det påfallende mye fluer inne i huset. Flyene var av samme type som de som ble observert i/rundt brevduehuset. I tillegg vil faren for smittespredning være betydelig større med så mye fluer i og rundt husene, skrev Mattilsynets inspektør da.

Tok saken

Nå har Høyres bystyregruppe tatt tak i saken, og under det første kommuneplanutvalgsmøtet i november ble den tatt nevnt under eventuelt. Under nytt møte denne uka skal politikerne få en orientering om saken.

I forkant forteller kommunalsjef Geir Skjæveland til Arendals Tidende at kommuneplanutvalgets myndighet først og fremst handler om plan- og bygningslovens føringer.

– Etter å ha sett kjapt på saken virker det jo som saksbehandlingen av det bygningsmessige er gjort i tråd med lovverket. Hva kommunen ellers kan gjøre her er jeg usikker på. Det vil vi forsøke å finne ut av før møtet på onsdag, sier han.

For Karl Einar og Irene Hørte er kun en løsning god nok.

– Vi orker ikke en sommer til med disse problemene, så for oss er den eneste løsningen som er god nok at duene og hele duehuset fjernes, sier de.