180 katter gikk «catwalk»

Katter i alle fargekombinasjoner og av ulike raser, fra katter med kraftig manke til katter nesten uten hår, møttes da Agderkatten inviterte til sin 40. og 41. katteutstilling i Nedeneshallen i helgen.

Arendalitten Idar Eriksen har drevet med katteutstillinger og oppdrett i mange år. På helgens utstilling hadde han med seg bengalen (N) Golden Arts Dancing Queen – eller Dina som hun også kalles og den ni år gamle huskatten Rocky.

– Rocky koser deg veldig på utstilling og har konkurrert siden han var fire år gammel, sier Idar mens han viser frem huskatten, som så vidt er synlig bakom de mange sløyfene.

– Det er han som har vunnet flest sløyfer, smiler han.

Den unge bengalkatten Dina ble kåret til «Best in show» i ungkatt-klassen. Eriksen forteller at alle bengalene i kullet er oppkalt etter Abba-slagere.

– Vi fikk et kull like før jul hvor alle ble kalt opp etter ting som har med jula å gjøre; Lucia og Stella, for eksempel, forteller oppdretteren.

Sammen med datteren Thea reiser han verden rundt på katteutstillinger.

– I år skal vi på verdensutstillingen i Den Haag. I fjor var verdensutstillingen i Wien, forteller Idar.

Med for første gang

Torhild Fløystad fra Tromøy driver oppdrett av katterasen Hellig Birma og har tatt med seg åtte måneder gamle NO*Citrus Polar Bear, eller Per som han også kalles, på sin første utstilling.

– Det er første gang vi er med på utstilling. Vi driver eget oppdrett på Tromøya, men Per, han er fra et annen oppdretter, forklarer Torhild smilende.

Katteutstillingen samler to- og firebeinte fra hele Norge. Utenfor et av burene, på et nedfelt bord, ligger den norske skogkatten (S) Myselisia’s New Jersey.

– Han er elleve måneder gammel, forteller eier Janicke Hansen fra Oslo og smiler fra stolen der hun sitter.