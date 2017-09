– SFO blir ikke bedre uten penger

Annonse:

Stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen (Ap) applauderer bystyrets plan for SFO i Arendal, men minner om at det trengs penger.

Arbeiderpartiets andrekandidat i Aust-Agder, til stortings- og sametingsvalget førstkommende mandag, trekker frem partiets programfestede mål om satsing på alle landets skolefritidsordninger (SFO) de fire neste årene. Bakteppet hennes for å ta opp saken lokalt, er bystyret i Arendals vedtak sist torsdag om en kvalitetsplan for skolefritidsordningen i kommunen.

– Med Høyre og Frp i regjering følger det bare skattekutt, og ingen penger til økt satsing på SFO, sier hun.

Målet for kommunen lokalt er å sikre god kvalitet og innhold på samtlige skolefritidsordninger i offentlig skole i Arendal, men politikeren mener det må på plass en nasjonal plan og penger for å sikre at SFO i hele landet kan få et kvalitetsløft.

Et glemt kapittel

Hanssen mener SFO i dag er glemt bort i nasjonal sammenheng. Hun og hennes parti ønsker satsing på SFO, med blant annet et tak på hvor mye det skal koste å bruke tilbudet. Hva et maksprisbeløp vil være på har ikke Arbeiderpartiet konkretisert.

– Jeg tror SFO er et glemt kapittel i norsk skole. Arbeiderpartiet går egentlig til valg på å styrke laget rundt de yngste. Vi ønsker høy kvalitet i barnehage, både med bemanning og at bemanningen har utdanning. I skolen på første til fjerde trinn ønsker vi flere lærere i klasserommet, men skolehverdagen består også av SFO, sier hun.

Hun peker på at de fleste barn har foreldre som er på jobb og at flertallet av barna trenger SFO på en eller annen måte.

– SFO er ikke bare en oppbevaringsplass. Det skal og bør være en forlengelse av skolen. En skal ikke ha skole i SFO, men skal være en videreføring av det en holder på med på skolen, sier hun.

Hanssen mener at om SFO hadde vært billigere for alle vil det være store mulighet for sosial utjevning.

– Når vi nå ser at prisene er veldig forskjellige rundt om i hele Norge og lavt krav til kvalitet og innhold, ser vi at ikke alle barn har lik tilgang til SFO og det bør de, sier hun.

Ifølge Hanssen er prisspekteret på alt fra 600 kroner til over 3500 kroner i måneden for SFO på landsbasis, med kvalitet og innhold som er varierende.

Et Frp-initiativ

Bystyresaken om kvalitetsplan for SFO er et resultat av et politisk initiativ fra Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen i 2015. Hanssen applauderer initiativet, men mener det ikke hjelper noe særlig uten at det følger med penger.

– Man ønsker optimalisering og å bedre kvaliteten i SFO, men man har jo ikke penger til det. Der er sammenhengen mellom lokal- og rikspolitikk. Nå er det valg og Arbeiderpartiet ønsker makspris og å bruke penger på kvalitet i SFO. Det vil ha betydning for barn i Arendal. Når Arendal nå lager en sak om kvalitet i SFO, vil de komme så langt de kommer, men det er ikke penger til et stort løft. Det fortjener barna i Arendal, sier hun.

Stortingskonkurrent

Hanssen mener det er bra at Arendal ønsker å koordinere bedre og dra nytte av ressursene man har i SFO på en bedre måte, men at det ikke er noen vits om man ikke satser penger. At det er hennes hennes hovedutfordrer til det tredje stortingsmandatet, som har stått i bresjen for revidering av SFO-planen imponerer ikke Hanssen.

– Jeg forstår at Arendal ikke har penger til det og det er derfor nasjonal politikk henger sammen med lokal politikk. Åshild Bruun-Gundersen stiller jo også til stortingsvalg, slik at hvis hun virkelig ville gjøre noe med det, hadde hun styrket kommuneøkonomien for å få det til, sier Hanssen.

Frivillighet

I planen for SFO i Arendal gikk oppvekstkomitéen i bystyret inn for et forslag fra Høyre om at lag, foreninger og frivillige aktivt skal inn for ulike aktiviteter, samt at kulturskolen i Arendal og Vitensenteret Sørlandet bør vurderes som SFO-partnere for aktiviteter. Hanssen mener akkurat det er en god ting.

– SFO bør koordinere sine aktiviteter med frivillige aktører, men bør også koordinere med kulturskolen. Det skal man stille krav til, det skal alle gjøre og vi skal ha høyere kvalitet. Man kommer et visst stykke med bedre samarbeid med andre, men man kommer ikke så veldig langt uten penger, gjentar hun.

Leksehjelp og kultur

Aktivitetsplanen for SFO i Arendal har føringer for innhold som lek og læring, fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet, mat og helse, natur, miljø og teknikk. I en nasjonal plan med penger ønsker Arbeiderpartiets andrekandidat seg både leksehjelp og tettere tilknytning til kulturskolen.

– Skal ikke SFO være litt fritt og der barna kan gjøre ting som er gøy, lekser er vel ikke så populært?

– SFO skal også være en sone der en ikke har klasseromundervisning, men samtidig synes jeg at man kan benytte sjansen til å gjøre lekser på en litt annen måten enn det vi gjør på skolen, når man faktisk er sammen med både andre barn og andre vokse, i stedet for at man skal være på SFO og så gå hjem og gjøre lekser etterpå, sier hun.

Sosial læring

Hanssen ønsker en satsing på SFO i retning av en aktivitetsskole, der det er vel så viktig med økt og faglig god bemanning, som kan legge enda mer tilrette for lek og sosial læring spesielt for småskolebarna.

– Det å kunne være sammen og å lære sammen er utrolig viktig. Da trenger man trygge voksne rundt seg. Krav til innhold og bemanning betyr ikke tavleundervisning i SFO, men at det legges til rette med gode aktiviteter, sier hun.

– Jeg tror det er kjempebra både i barnhage, skole og SFO at man har blitt flinke til å gi barn en trygghet, samtidig som de har en frihet. Pedagogene er jo veldig kloke, og det betyr ikke at de driver tavleundervisning selv om de er tilstede for og ser barna. At vi har flere voksne og skal ha flere voksne tror jeg er positivt, men det betyr jo ikke at vi setter barna inn i et excel-ark. De blir bare sett mer og blir bedre ivaretatt, sier hun.

Hanssen mener det ikke lenger kan være slik at SFO er helt fristilt og overlatt til seg selv når det satses stort på både barnehage og skole. Om det nå blir slik at hennes partileder Jonas Gahr Støre blir statsminister og Arbeiderpartiet får kontrollen over statskassa kan hun ikke love endring i SFO over natten.

– Vi har sagt at dette ønsker vi å få til i neste periode. Det begynner vi på når vi kommer inn i regjeringskontorene, sier hun.