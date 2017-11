112 år gammel bedrift satser nytt

Annonse:

Olsens handelsgartneri har vært drevet av fire generasjoner fra samme slekt. Nå ruster de seg for fremtiden.

Med arkitekttegnet butikklokale, et lite cafehjørne hvor man kan nyte utsikten over et helt drivhus proppet med blomster og satsning på blomsterdekorasjon håper dagens innehaver Øyvind Grunde at Olsens handelsgartneri på Tromøy skal gå fremtiden trygt i møte.

Historiske røtter

Alt sammen starta med Grundes oldefar Jens Olaf Olsen som kom fra Danmark og giftet seg med ei jente fra Tromøy. De begynte forsiktig i Alvekilen og etablerte seg etter hvert på nabotomta til det nåværende gartneriet.

– Den gangen var det mest matnyttig som ble solgt. Som tomtater og agurker. De rodde til byen med det og solgte dem på Torvet. De drev også litt med begonia, alpefiol og crystantemum, forteller Grunde.

Vekst

Familiebedriften hadde stort vekst og etablerte seg bredt i løpet av de første årene. Tre veksthus i glass med tresprosser ble ført opp, og i tillegg startet familien blomsterbutikken Viola som lå på Langbryggen hvor det stort sett ble solgt snittblomster.

– Oldemor begynte med blomsterbutikken i byen, mens bestefaren min hadde gartneriet. Grandonkelen min overtok etter hvert blomsterbutikken som lå der Blom ligger i dag. De var en stor søskenflokk og mange av dem jobba på gartneriet eller butikken, forteller Grunde.

Virksomheten utvidet seg etter hvert. Det ble bygget større og mer moderne drivhus. To av dem står fortsatt og er i bruk i dag. Siste tilvekst av drivhusa kom i 2002 og handelsgartneriet på Tromøy har nå omtrent 4000 kvadratmeter med drivhus.

Tøff bransje

Da Øyvind Grunde overtok driften i 1995 hadde gartneriet fortsatt utsalg i de tradisjonelle bodene på Torvet, her drev hans far frem til han ble pensjonist. I 1999 avsluttet de virksomeheten på Torvet. Deretter fulgte noen år hvor det ikke var enkelt å drive et lokalt gartneri.

– Handelen ble mindre og det var noen år hvor vi lurte på om vi skulle trappe opp eller ned, sier Grunde.

For å følge med i utviklingen og kunne tilby kundene det de spør etter har de inngått samarbeid med en grossist som leverer til Larvik, Kristiansand og Risør. Resten selges ut fra lokalene på Tromøya. De varene som ikke kan produseres i Norge kjøper de i Nederland. For eksempel calunalyng som er populært nå.

– Vi lager det vi kan selv, og kjøper de vi kan fra Norge. Vi liker helst å selge norsk og egenprodusert, sier han.

Lokalboom

Lokale kortreiste varer har blitt populært og ettertraktet de siste årene. Det har de også merket på gartneriet, og det er mye av grunnlaget for at de valgte å modernisere og satse videre. De siste årene har inntektene vokst sakte men sikkert, og bedriften har hatt et lite overskudd.

– For syv-åtte år siden slet vi veldig, men så har vi fått bygget opp hjemmesalget. Det gir rask kapital, og det er morsomt å se at folk møter opp og bruker oss. Tromøyfolk er veldig lojale, men jeg opplever at det kommer folk både fra byen og fra Saltrød og Eydehavn. Jeg er veldig takknemlig for det, sier Grunde.

Etter at økonomien smått og forsiktig begynte å se lysere ut begynte innehaveren å sysle med tanker om at butikklokalene burde rustes opp.

– Vi prata om det i tre-fire år før vi fikk lån og satte i gang. Før det var det å sette foten i bakken og si nei, vi hadde rett og slett ikke økonomi til det.

Tidligere i år søkte han og fikk støtte fra Innovasjon Norge, fikk hjelp av en arkitekt til å tegne opp planer som kunne binde nytt og gammelt sammen og gikk i gang med prosjektet som til slutt fikk en prislapp på rundt 600.000 kroner.

– Nå er butikklokalet pusset opp med lyst tak i moderne materialer og ny disk. Det er blitt veldig lyst og fint her. I tillegg har jeg ansatt Mona Trollnes som skal drive med blomsterdekorasjon. Og snart skal vi i gang med å lage et lite cafehjørne i det ene drivhuset hvor man kan sitte og nyte synet av blomstene, smiler Grunde.

5. generasjon?

– Ja. Jo, jeg tenkte jo på å gjøre andre ting, sier Grunde som svar på om han noen gang vurderte å bli noe annet enn gartner og overta familiedriften på Tromøy

– Kravet mitt for at jeg skulle overta her var at jeg skulle få jobbe litt ute først. Så jeg var i Bergen og Lillestrøm noen år før jeg kom tilbake.

– Blir dine barn 5. generasjon som skal drive her da?

– Det er ikke godt å si. Det er to gutter på tolv og 14 år og jeg har ikke lyst til å presse dem. Dessuten har de jo sett at dette kan være tøft økonomisk, men om en av de vil hadde jo det vært artig.