STOPP GJENNOMKJØRING AV  HYLLEVEIEN

INTERPELLASJON

Rune Sævre, SV

Det er nødvendig å stoppe gjennomkjøringen på Hyllevegen. Det er av hensyn til barnehagen, skolevegen, beboere og velforening. De trenger et nærmiljø i ytterkant av sentrum som er trygt for myke trafikanter.

Hyllevegen går i ytterkant av byens sentrum og som en hylle i landskapet ovenfor biblioteket og mellom Østregate og Jernbanen. Det er en smal gate med bebyggelse på oversiden i det bratte terrenget og i hver ende med blant annet barnehagen «Møllers asyl» og den videregående skolen «Barbu VGS».

Velforeningen har aksjonert og lagt ut en underskriftsliste for omkring 10 år siden. Barnehagen har i flere år hatt fokus på trafikksituasjonen i et tett bymiljø. De har prøvd innspill med å sikre trafikkforholdene forbi sin inngang og gjerde. Dette må det nå bli en løsning på!

Det har vært vurdert flere løsninger på trafikkspørsmålet. Nå har dette kommet til et punkt hvor kommunen må ta et tak. Belastningen på Hyllevegen har endret seg dramatisk, blant annet ved at det i rushtiden blir brukt som en raskere stikkveg for de som kommer fra sentrum og som vil utenom køen i tunnelen ut mot Jernbanen. I tillegg brukes vegen av privatbiler og drosjer i deler av døgnet hvor det ikke er ønskelig med trafikk med høy hastighet.

Det er først og fremst trafikksituasjonen rundt barnehagen som må sikres. I kontakt og samarbeide med samarbeidsutvalget ved «Møllers asyl barnehage», kreves det at Hyllevegen blir regulert. I tillegg er det trafikken fra Videregående skole som må styres slik at det ikke blir kjøring og avstignig av elever helt opp mot toppen av Juellsklev. Dette har også barnehagen og velforeningen et sterkt ønske.

Det må derfor: