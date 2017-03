Samarbeid om tiltak for ungdom som dropper ut av videregående opplæring

Benedikte Nilsen og Maiken Messel

Bystyrerepresentanter Arendal Høyre

16-åringer som går over fra ungdomsskolen til videregående skole bor fortsatt i en kommune og har alle andre rettigheter i kommunen bortsett fra retten til opplæring. Det er ikke plikt til videregående opplæring, men fylkeskommunen og Arendal kommune har i den inngåtte samarbeidsavtalen som felles mål at flest mulig av kommunens ungdommer fullfører med bestått vitnemål og/eller fag-/svennebrev.

Blant tiltakene i samarbeidsavtalen er: «Partene utvikler et godt rammeverk for god overføring av elevdata fra ungdomsskolen til videregående skole.» og «Partene legger til rette for at Oppfølgingstjenesten ved videregående skole og NAV i kommunen samarbeider om konkrete fellestiltak for utsatte elever.»

Utsatte elever er blant annet de som har hatt mye fravær og de som har dårlig faglig grunnlag fra ungdomsskolen. De videregående skolene skal etter fylkeskommunens retningslinjer følge disse elevene særlig godt opp med individuelt tilpassede tilbud og tiltak med formål at de skal fullføre. Ved fravær er det særlige retningslinjer for å følge opp elevene.

Likevel klarer ikke skolene å hindre at elever av ulike grunner dropper ut fra skolen, f.eks. på grunn av mistrivsel, psykiske problemer, fordi de ikke har kommet inn på det de søkte eller har gjort feilvalg, fordi de ikke får læreplass eller fordi de får så mye fravær at de ikke får karakter og ikke synes det er noe poeng i å fortsette. Ny regel fra dette skoleåret medfører at de ikke får karakter dersom de har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag.

Fylkeskommunen er pålagt å ha en oppfølgingstjeneste (OT) som skal registrere og følge opp disse elevene og sørge for at de får tilbud om alternativ opplæring eller arbeid. Etter samarbeidsavtalen skal NAV i Arendal kommune samarbeide med OT om konkrete tiltak for disse elevene.

Vi mener at disse ungdommene er særlig utsatte og sårbare for å havne utenfor opplæring og arbeid i framtiden, og at de derfor trenger å bli fulgt opp straks. I vår kommune har vi for mange unge som lever på stønad og vi trenger individuell oppfølging for å hindre flere fra å havne der. For å få til det må vi jobbe tverrfaglig og tverretatlig slik at ulike faggrupper kan bidra med sin erfaring og kompetanse overfor ungdommene.

Fylkeskommunens oppfølgingstjeneste skal gi elevene et tilbud, men det er ingen plikt for ungdommene å ta imot. Derfor mener vi det er en risiko for at ungdommer som er skoletrøtte eller har psykiske vansker, kan havne utenfor uten å klare å komme tilbake til skole eller inn i arbeid. Disse ungdommene trenger etter vårt syn et tilbud som er annerledes og mer motiverende enn det de har droppet ut fra. I stedet for direkte tilbakeføring til skolen eller ut på en arbeidsplass uten lønn, kan det være et arbeidstilbud i en overgangsperiode med økonomisk støtte, eventuelt at de kan få prøve seg på litt ulike yrker. Og de som har psykiske og andre helseproblemer må få oppfølging av kommunen.

Fylkeskommunen inviterer hvert år kommunens politiske og administrative ledelse til et møte hvor det blir presentert data for hvordan det går med kommunes elever i videregående opplæring. Ifølge samarbeidsavtalen settes det i disse møtene fokus på ”utdanningsvalg, skoleresultater og gjennomføring.”

Kommunen får på denne måten informasjon som kan brukes til å endre praksis slik at færre havner i risikogruppen. Vi forutsetter at disse tilbakemeldingene resulterer i justeringer av praksis både på ungdomstrinnet og barnetrinnet i kommunens skoler.

Vi antar at kommunen også får kjennskap til statistikk over antall elever fra Arendal som har sluttet siste året. Vi ønsker at kommunen skal følge opp informasjonen om de elevene som ikke lykkes og har falt ut. Men for å kunne sette inn målrettede tiltak for hver enkelt elev, trenger kommunen å vite hvem de er.

Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen får informasjon fra skolen/fylkeskommunen når ungdom bosatt i Arendal blir skrevet ut av videregående skole eller blir stående uten læreplass, forutsatt at den enkelte ungdommen samtykker til at slik informasjon gis?

Er det innført, eller bør det innføres, rutiner som sikrer at ungdom bosatt i Arendal som står i fare for å droppe ut av videregående skole på grunn av stort fravær eller andre årsaker, blir fulgt opp av NAV eller andre instanser i kommunen?