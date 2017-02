LEDER: Verdiskaping

Med landets nest høyeste arbeidsledighet er det mange grunner til å bekymre seg i for politikere, Nav og arbeidstakere i fylket. 2.260 personer i Aust-Agder er i dag forhindret fra å utnytte sitt potensiale gjennom å ha en jobb å gå til hver dag.

Samtidig som man jobber mot velbegrunnet bekymring er det viktig å snakke opp prosjektene som settes i gang for å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnet.

I denne temautgaven av Arendals Tidende har vi valgt å sette fokus på det som faktisk skjer, fremfor alt vi ønsker oss. Vi har satt oss et hårete og komplett umulig mål: Å omtale alle prosjekt som skaper arbeidsplasser, inntekter og aktivitet i kommunen. Vi hadde naturligvis ikke engang begynt å researche emnet før vi innså at det var en umulig oppgave, men jo større målene er desto mer har vi å strekke oss etter og i denne avisa som er dedikert verdiskapning kan vi love at du blir litt klokere på noe av det som skaper sysselsetting i lokalsamfunnet.

Gjennom de fire overliggende temaene boligbygging, samferdsel, arbeidsmarked og handel gir vi deg et overblikk over hvilke muligheter som allerede er på plass og hvilke muligheter som er på vei.

Les, nyt og bli klok!