LEDER: Ingen død vinterby

Helgens magasin fra Arendals Tidende er et trykket bevis på at aktivitets- og kulturlivet i Arendal på ingen måte ligger dødt i vinterhalvåret.

I Ukas navn denne helgen kan du stiftene bekjentskap med Lene Amundsen som for andre år på rad er en av de lokale amatørskuespillerne i Granerevyen. En lokal gjeng fra byen vår inviterer til storstua i kulturhuset hele fire kvelder, dette vitner om godt lokalt engasjement og støtte fra lokale publikummere.

I en reportasje om tøffe lokale damer kan du lese om hvordan alt fra brusbokser til tomme potetgullposer kan ende opp som kostymer, dersom man bare er kreativ nok. Kostymene lages for at damene skal delta i Vinterfestivalen, en festival som er laget nettopp for å holde liv i kulturbyen Arendal også når minusgradene truer sørlansidyllen.

Et annet gjennomgangstema for helgens magasin er tøffe damer. I tillegg til kostymesyersker og skuespilleren Lene kan du bli kjent med ei av de eneste to søppeltømmerne i Arendal, Froland og Grimstad. Silje forteller at hun helt siden hun var liten har elska å være med på søppelbilen, og spekulerer i hvorfor nettopp det yrket fremstår for ekkelt til at de aller fleste damer vil begi seg i den retningen.

Vi i redaksjonen ønsker deg en god helg!