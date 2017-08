Leder: Den største dagen av alle

Annonse:

Første skoledag! Hvem husker vel ikke den sitrende følelsen og spenningen i kroppen idet du for aller første gang tropper opp på skolen med sekk og pennal.

I dette magasinet blir vi med fem år gamle Jonathan på den store dagen, den første dagen i et ti år langt skoleløp. De fleste barn har gått i barnehage i flere år før de begynner på skolen, og de har allerede lært å fungere i sosiale grupper i lek. Nå skal de lære å sitte stille i et klasserom, lære å lese og skrive, rekke opp hånda når de skal snakke og samle nok konsentrasjon til å følge med på hva som skjer oppe fra kateteret og på tavla. For mange kan det å sitte stille i en 45 minutters lang skoletime være en utfordring, derfor er det viktig at lærere klarer å se hver enkelt elev og deres ulike behov. De skal ikke bare være lærere for de unge håpefulle, de skal også kunne samarbeide med foreldre og forholde seg til eventuelt barnevern, PPT og andre instanser. De skal kunne trøste og være gode forbilder, sette grenser og være gode rollemodeller for våre barn. De skal fange opp barn som faller utenfor, forebygge mobbing og passe på at alle har det bra. Det er en enorm stor oppgave, der vi som foreldre må vise tillitt og respekt for den viktige jobben lærerne gjør. Vi ønsker alle førsteklassinger lykke til, nå og i fremtiden.

Er du en ivrig turgåer, eller har du planer om å bli det. Nå kan du laste ned en helt ny app fra Turistforeningen. Med appen «sjekkUT» er du til enhver tid oppdatert på gode turtips, uansett hvor du befinner deg i Norges land.

Arendal blir stadig satt på kartet nasjonalt. I forrige uke florerte vi på alle nasjonale nyhetssendinger i forbindelse med Arendalsuka, med besøk av alle de største politiske toppene i landet. Visste du at arendalsfirmaet Henriksen Snekkeri har produsert og levert interiøret til Dronning Sonjas kunsthall? Det kan du lese mer om i egen artikkel i dette magasinet.

