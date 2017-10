Vil ha folk til Teaterplassen

Lørdag ble det holdt bruktmarked på Teaterplassen i regi av Liv Laukvik Nannestad. Bruktmarkedet var siste del av femtiårsgaven til pubeier Espen Knutsen.

– De som er her selger for seg selv, blir det noen kroner til overs går de også til Espen, sier Nannestad.

Uheldigvis er kaffekannen straks tom, og de må ut å handle mer.

– Vi får se hvor mye som faktisk blir igjen, ler Nannestad.

Ønsker seg mye

Utstillerne har betalt en liten sum for å ha bord på Teaterplassen, men det er én som har sluppet å betale. Teo på åtte år har sitt helt eget bord fullt med leker, brettspill og bøker.

– Noe er mamma og pappa sitt, men det er mange av mine ting her også, sier Teo.

Allerede kort tid etter at bruktmarkedet åpnet, hadde Teo solgt to ting. Pengene vet han ikke helt hva han skal gjøre med enda.

– Jeg ønsker meg egentlig ganske mye, så jeg vet ikke helt hva jeg skal kjøpe, sier han.

Naturlig



Liv Laukvik Nannestad ønsker at folk i Arendal skal bruke Teaterplassen og den siden av byen like naturlig som resten av sentrum.

– Det er en del som har blitt litt glemt, og det er litt dumt. Jeg håper at dette bruktmarkedet kan være med å bidra ørlite til at folk kommer hit også, sier hun.

Det er flere som har spurt Nannestad om å gjøre bruktmarkedet til et årlig arrangement. Nannestad er ikke helt i mot idéen selv.

– Det hadde jo så klart vært moro, det er veldig gøy med sånne tilbakemeldinger, sier hun.

Noe for gutta



Per Laukvik er en av selgerne på bruktmarkedet. Han har ryddet loftet og funnet frem mange ting han selv mener kan være litt gøy for guttene i byen også.

– Ofte er det ikke så mye gutteting å finne på loppemarked, så jeg tenkte det var gøy å ha noe for enhver smak, sier han.

Øistein Evensen er en flittig loppemarked-mann, og hadde med seg både det ene og det andre til bruktmarkedet på lørdag.

– Jeg går en del på loppemarked selv, og jeg handler jo alltid litt. Nå må jeg bli kvitt det igjen, ler han.

Nytt

Nina Olsen har med seg mange flotte gjenstander etter sin mor som hun nå ønsker å selge.

– Hun var en sånn som kjøpte og la det vekk. Det er mye her som aldri har blitt åpnet en gang, sier hun.

Olsen er glad i å gå på loppemarked, men det er første gang hun selger selv.

– Jeg merker fort på folk om de kommer for å handle, eller om de kommer for å se. Man ser det på dem med en gang, smiler hun med et glimt i øyet.