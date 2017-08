TEMA FRIVILLIGHET: – Det er noe med å være med i det organet

Omtrent 400 personer legger ned utallige dugnadstimer når festivalen Canal Street i Arendal går av stabelen. Hvorfor velger de å bruke ferien sin på gratisarbeid?

– Det er dette som er ferie for meg, slår Jonell Tvedt fast.

Han er leder av gruppa «Kaospilotene» en frivilliggruppe som kort fortalt ordner alt de andre frivillige på Canal Street ikke gjør.

Elsker frivilliglivet

Jonell er 25 år, spiller trombone og arbeider til daglig som tømrer. Når han tar ferie fra sitt daglige virke liker han aller best å arbeide som frivillig på festival. På Canal Street, på Stavernfestivalen og på Hovefestivalen da den fortsatt eksisterte.

– Jeg begynte med det allerede da jeg var ni år, da gikk jeg rundt og plukka søppel, forteller han mens han kjører en rød pickup med Arendals kommunevåpen på dørene fra Munkehaugen til Bankgården.

– Se nå, lukeparkering med stor bil, vi får se hvordan det går, sier han lurt før han rygger inn foran det gamle banklokalet i sentrum.

Et lydanlegg skal på plass på den relativt nyetablerte scenen. Der skal nemlig snart publikum ture inn, sitte og stå tett i tett og vente spent på bokbad med Karl Ove Knausgård med broren Yngve og rockebandet Vankel, og Frode Grytten Beat Band. Innen rock og poesi fyller sentrumsscenen kommer Jonell til å være travelt opptatt med noe annet. Dagene som kaospilot er hektiske og varierte.

Kaospilot

Telefonen ringer i ett kjør. Jonell og «kaoskollegaen» Morten kjører noen hundre meter om gangen. Lesser benker på Sam Eydes plass. Lesser dem av på Bankgården. Henter et telt på Sam Eydes plass. Kjører det til Gjestehavna.

– Nå må alle sammen løfte samtidig, og pass fingrene! Så ladies, ta foten her og dra samtidig opp, instruerer Jonell de syv frivillige han har satt i sving i tillegg til seg selv for å få teltet opp til en barnekonsert på Gjestehavna.

Det store hvite teltet brer seg utover brygga og deretter er det bare å løfte det bort over scenen. Så kommer kontrabeskjeden. Telefonen ringer igjen.

– Nei. Dette teltet skulle ikke hit. Vi må ha det ned igjen, sier Jonell, fortsatt med et smil.

Mye skal fungere når en stor festival skal gå av stabelen og her er det blitt feilkommunisert. Teltet skal til Poppes plass, ikke Gjestehavna.

– Dette var gøy! Det var jo det! ler Jonell mens han like grundig instruerer de syv frivillige i hvordan få teltet rigget ned igjen.

De kalles ikke kaospiloter uten grunn.

Over 9.000 timer

De snaut 400 menneskene som arbeider frivillig under Canal Street er fordelt på 22 forskjellige grupper. Alt fra artistkontakt, ansvarlig for barnestreet, til ølbonger og rigging står på arbeidsinstruksen. Blant frivilligkorpset finnes folk som har vært frivillige helt siden starten av festivalen for over 20 år siden og helt ferske frivillige.

Ifølge Frivillighet Norge tilsvarer den frivillige innsatsen som legges ned i Norge i løpet av ett år 147.800 årsverk. Organisasjonen regner med at det i Norge finnes over ni millioner medlemskap i frivillige organisasjoner og 61 prosent av befolkningen deltar i en eller annen form for frivillig arbeid.

På Canal Street starter den frivillige arbeidsdagen til Jonell omtrent klokka ti om morgenen, og slutter omtrent klokka tre om natta. Det som minimum kreves av en frivillig på festivalen er at han eller hun stiller opp på tre vakter som hver er på åtte timer. Totalt 24 timer. Et enkelt regnestykke ganget opp mot de 400 frivillige viser at godt over 9.000 frivillige timer legges ned i løpet av festivalen. Lederne av de 22 frivilliggruppene legger stort sett ned langt flere arbeidstimer. Hva motiverer nesten 400 mennesker til å legge tre arbeidsdager ned i en festival, og hva motiverer Jonell til å bruke hver våkne time i nesten ei uke på festivalen?

Stolt pilot

Jonells svar på spørsmålet er nesten plagsomt enkelt. Han smiler fortsatt etter å ha rigget det hvite teltet ned, opp, ned og opp igjen.

– Dette er ferien min. Hvis jeg skal være med på festival må jeg jobbe på den.

– Men får du ikke lyst til bare å ha fri og kose deg?

– Det er noe med å være på innsiden. Se hvordan en festival fungerer. Være en del av det organet.

Kollega Morten har vært frivillig i tre år. Også han stortrives.

– Det er mye mennesker og mye liv. Det er noe med å være med i det organet, sier han.

Under festivalen er Jonell Mortens sjef, selv om Jonell selv ler litt når han får høre at han er sjefen.

– På papiret hvertfall! Denne gruppa ble startet opp for tre år siden, og i år er jeg leder. Eller, jeg prøver så godt jeg kan, smiler han.

Store og små

14 år gamle Tobias er kommet til for å hjelpe. Han er frivillig for andre gang og har fått i oppgave for dagen å hjelpe kaospilotene.

– Det er veldig gøy å være med, forteller han.

Da Jonell først startet å jobbe som frivillig var han enda yngre enn Tobias. Hvordan han kom i gang med det er han imidlertid ikke helt sikker på. Han husker godt at det ikke var foreldrene som tok ham med.

– Det var det ikke! Jeg er adoptert fra Romania, og definitivt den eneste i familien som er musikalsk, ler han.

9.000 egne kroner

Til tross for beskjedenheten har Jonell gått hardt inn i oppgaven. Han jobber fra morgen til natt og gjør langt mer enn det som forventes. De vanlige frivillig t-skjortene syntes han ikke var fine nok for «Kaospilotene». Så han kjøpte egne gensere og t-skjorter. Han synes dessuten at de trengte et samband å snakke med hverandre i. For at de skulle slippe å ringe hele tiden kjøpte han like greit et sambandssystem.

– Jeg har vel til sammen brukt ni tusen på uniform og samband. Det var ingen uniformering eller noe, så da gikk jeg bare amok, gliser han mens han lesser av høytalere fra lasteplanet og gir andre frivillige nøye instrukser.

– Den her er veldig tung, så nå må du være forsiktig OK?

Og tilbake til samtalen med journalisten:

– Jeg elsker dette, og det gjør meg nada, null, niks å bruke penger på noe jeg digger.

Finn trær

Det er ingen tvil om at de to elsker oppgaven. Mens de rigger opp og ned, kjører frem og tilbake, kommuniserer på Jonells samband. Og får beskjeder fra alle kanter, ler de litt av en oppgave de fikk i går.

– Altså. Vi fikk beskjed om å finne noen trær med fire-fem meters mellomrom. For noen ville sove i ei hengekøye ute, ler Jonell før han med en alvorlig mine legger til at de har hatt litt for mye annet å gjøre så den oppgaven har blitt nedprioritert.

Mens de aller fleste av oss drar på festival for å drikke øl, nyte sola, høre på musikk og være sosiale. Har de frivillige Arendals Tidende har møtt et annet utgangspunkt.

– Får kaospilotene med seg noen konserter?

– Hm. Jeg klarte ti minutter på Aurora i går. Jeg så henne jo. Hun var skikkelig liten! gliser Jonell.

– Ja, og jeg fikk med meg femten minutter av Raga Rockers, legger Morten til.

Det handler definitivt om musikk, men det handler like mye om å løse oppgaver, mestre utfordringer og få venner for livet.