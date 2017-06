STØVJEGERNE

Gründerne og kompisene Bjarte Selseng og Kjetil Eppeland Hansen gjør butikk på støvet du kanskje ikke visste eksisterte.

Å rengjøre endestykkene og å bytte filtre årlig i et ventilasjonsanlegg er vel og bra, men det er trolig få som har tenkt mye på hvordan det ser ut på innsiden av rørene. Det forsøker nå arendalittene Bjarte Selseng og Kjetil Eppeland Hansen å gjøre til levebrød gjennom det nystartede firmaet Ren Ventilasjon as.

En oljeidé

Felles for de begge er bakgrunn fra oljebransjen. Bjarte mistet jobben etter tolv år som hydraulisk ingeniør. Kjetil jobber fortsatt som boredekksarbeider offshore, han var permittert i en uke fra sin oljejobb under streiken i fjor. Han er en av de heldige som fortsatt har jobb i olja, men synes det er greit å ha noe å falle tilbake på i de usikre tidende som råder. Da de dårlige tidene startet gikk samtalene ute på havet om blant annet ventilasjonsanlegg i hus og hjem. Det fikk dem til å tenke på hva de kunne finne på dersom oljejobbene skulle ryke. Å starte et firma som tilbyr rengjøring av ventilasjonsanlegg lå i dagen.

– Vi oppdaget etter hvert at vi måtte ta tak i ting selv og så er det jo miljø og klima som er i fokus for tiden, forteller Bjarte.

Han synes det er helt greit å forholde seg til at han må gjøre nye ting i livet og har erfaring med å ha drevet for seg selv tidligere.

– Det er jo en utfordring, men det er spennende, mener han.

At oljearbeidere går på land fordi det ikke lenger er jobb til dem er ikke unikt. Det er usikre tider i bransjen og i februar kunne du lese i Arendals Tidende om Nav Aust-Agder, som oppfordret arbeidsledige arendalitter til å skape nye jobber. Kjetil forteller at denne typen idé er en typisk «nordsjøidé», som noen sitter og prater løst og fast om inntil noen gjør alvor av den og setter i gang.

– Mitt inntrykk er at folk som kommer fra oljebransjen har mye god vilje til omstilling og til å tenke nytt. Å skape nye jobber er det vi trenger akkurat nå, uttalte avdelingsleder Øyvind Svensen i Nav Aust-Agder til avisen i vinter.

Les også: Oppfordrer arendalittene til å skape nye jobber



– Vedlikeholdet fra leverandørene er egentlig bare å bytte filter og det er det. Vi har sett at det er ganske mye verre enn det

Ganske ille

Det er akkurat det de to har gjort. Med minimale kostnader til investeringer i utstyr og så raskt at Innovasjon Norge, som kan støtte nyskapende etableringer med penger bare måtte beklage at de ikke kunne bidra fordi de to gründerne allerede hadde gjort hele jobben med å undersøke markedet og skaffe kunder. Fra 2010 gjelder det byggeregler som sier at hus som bygges skal være tette og ha ventilasjonsanlegg. Foreløpig finnes det lite forskning på hva tetthetskravet fører til for inneklimaet og mulige helseplager som astma og allergier.

Vedlikeholdet utover å bytte filtre i anleggene har til nå hatt lite oppmerksomhet.

– Vedlikeholdet fra leverandørene er egentlig bare å bytte filter og det er det. Vi har sett at det er ganske mye verre enn det, sier Bjarte.

En kan tenke seg at å rengjøre ventilasjonsanlegg er en ganske møkkete affære. Ifølge de to hører det til sjeldenhetene. Det vitner også de rene og pene hvite t-skjortene om. Husfruen på Engene har heller ikke dekket til møblene i huset i frykt for å få et nedstøvet hjem og en omfattende vaskejobb i etterkant. Huseieren har rekvirert ventilasjonsrengjøring i forbindelse med at huset skal selges og ønsker å overlate det i topp stand til nye eiere.

– Det er sjeldent at vi bruker støvmasker, sier de to som likevel har funnet frem et par som illustrasjon til hva de holder på med.

Stort marked

Firmabilen står uten reklame. Siden støvjegerne satte i gang i starten av april har det vært mer enn nok andre ting å gjøre. Oppdragene kommer jevnt og trutt. Samtalene mellom naboer i boligfelt om hvor møkkete ventilasjonsanlegget var har gitt dem en godt start på virksomheten.

– Dette er noe egentlig ingen her nede holder på med noe særlig. Vi har kolleger, venner og bekjente som jobber i store selskaper som holder på med dette, men når kundene spør om vedlikehold av rørene når de får byttet filter i enhetene får de til svar at de leverer ikke tjenesten og de kjenner heller ikke noen som gjør det, forteller Bjarte.

Teknisk finnes det heller ikke mye utstyr til å gjøre jobben. Det har gjort at de to har måttet være kreative.

– Mye av det er litt hjemmelaget. Det er ikke så mange som driver med dette, så vi må kjøpe utstyr og lage verktøyet. Noe kommer fra feierbransjen, noe fra rørleggerne og noe fra Kina for å få det billigst mulig, forteller de.

I hovedsak er det ventilasjonsanlegg i bolig hus det er stor mulighet for økt etterspørsel etter hvert som støvet legger seg.

–De store tar industribygg og slike ting, men da snakker vi om helt andre dimensjoner og målestokker. Vi ser allerede at det er er et åpent marked der også, mener Bjarte.

Han peker på offentlige bygg, som kommunale barnehager, der anleggene ofte er tilsvarende i dimensjoner som bolighus.

–Der har vi allerede hatt noen befaringer og kommer til å få jobber, sier han.

Målet de to har er å få på plass langsiktige avtaler med kundene.

–Vi kan legge en lapp i en enhet som forteller at det ble renset da og da og så kan de bare sjekke når det ble renset sist. Det anbefales at det gjøres på mellom tre til fem år, sier Kjetil.

Når folk får se hva som er der reagerer de veldig

Fangst hver gang

Når de to støvjegerne går i gang vet de at de får fangst. Støvet som suges ut i ventilasjonsanlegget legger seg som belegg inne i rørene. Før de går i gang med feieutstyret sjekkes samtlige rørkanaler med inspeksjonskamera for å avdekke eventuelle feil med rørene. Det er ikke sjeldent at montørene har slurvet. Bjarte forteller om et oppdrag nylig der det ble funnet blindplugger som blokkerte for ventilasjonen flere steder inne røret. Slik hadde det vært i åtte år og anlegget fungerte ikke. Har montasjen foregått skikkelig uvørent kan det avdekkes både bulker og sprekker – og da er ikke ventilasjonsanlegget lenger særlig effektivt.

– Vi kjører kamera gjennom rørene for at folk skal få se dette og for å komme inn i markedet. Kunden tenker ikke over det for kunden har bare en ventil i taket og forventer at det fungerer. Når folk får se hva som er der reagerer de veldig. Det selger seg selv når de får se hva som er realiteten, sier de.

Kan ta fyr

I Lia barnehage på Saltrød var det i vinter brann i ventilasjonsanlegget. Brann i klimaanleggene i tette, norske hjem er en reell risiko, mener de to, foruten at rør som tettes av støv krever mer strøm fra anlegget som må jobbe hardere for å få inn den friske, gode luften og kvitte seg med den du allerede har pustet, spist og sovet i.

– Du har selvfølgelig brannfaren. Dette er støv som virkelig brenner godt når det tar fyr, sier Bjarte.

Kjetil trekker frem at når det brukes hårspray på bad som suges opp i ventilasjonsanlegget kan det gå virkelig galt.

– Det er jo en større brannfelle. Her flytter brannen seg i huset uten at du egentlig ser det. Du kan jo tro at det er slukket og alt er bra, så har det brent inni rørene og så tar det fyr i et annet rom du ikke forventer det. Varmeutviklingen er så høy at du har som regel mistet kontrollen før du oppdager det, sier Bjarte.

Støvet inni rørene brenner godt og med ventilasjonsrør som gjerne er i metall kan resultatet være rødglødende metall som kan antenne vegger og tak.

Vi tilbød å komme med kamera og filme, og vi avdekket det verste vi har sett til nå

Ingen kunnskap

Ute blant folk i hus og hjem i Arendal i dag mener de to at kunnskapen om innholdet i ventilasjonsrørene er ikke-eksisterende.

– Den er lik null. På fredag var vi hos en dame og naboen hennes mente at det var ikke behov i hans hus. Det så greit ut. Vi tilbød å komme med kamera og filme, og vi avdekket et av de verste vi har sett til nå, sier Bjarte.

– Utblåsningsventilene er stort sett fine for de blåser frisk luft hele tiden, men innsugsventilen er der de skal sjekke. Han hadde sikkert sjekket utblåsningen, så da skulle han ha rens likevel, sier Kjetil.

Utkanalene er verstingene. Når de tettes får ventilasjonsanlegget heller ikke tilførsel av frisk luft og da puster en inn den samme luften igjen og igjen. Konsekvensen er tung luft, konsentrasjonsvansker og dårlig søvn.

–Det er lovmessige krav om hvor mye luft det skal være i et rom i forhold til areal og hvor mange personer som oppholder seg der. Soverom har høyest krav, der skal det være veldig mye luft, sier Bjarte.

En av de mer artige følgene de to støvjegerne har vært ute for var da de var inne i et hus og fikk renset et anlegg som bråkte. Det førte til at huseieren ikke fikk sove fordi det manglet en lyd.

–Ventilasjonsanlegget fikk plutselig stillere. Han var vant til å ha den duringen fra vegg i vegg med soverommet, sier de.