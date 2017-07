Du kan få slimdrømmen oppfylt på bryggekanten i Arendal.

Vitensenteret Sørlandet i Kunnskapshavna er et yndet utfartssted for både fastboende og turister. Dialektene som surrer rundt i utstillingene og aktivitetene vitner om det. Her er folk fra mange kanter av landet. På vitentokt i Arendal er Marie (8) fra Eidsvoll sammen med venner. Hun sitter i laboratoriet sammen med over tjue andre barn med slim for øyet.

– Hva er viktig når vi er på laben? spør vitenvert Maria Hushovd Folgerø ut i rommet. Hun hinter. Briller er en ting. Frakk er en annen.

– Innestemme! kommer det fra en av de små slimforskerne som er på plass.

Vitenverten er ikke uenig i det. Heller ikke foreldre og besteforeldre som står i flokk på laben for å bistå de unge i slimekseperimeteringen. Hun minner om at det ikke er særlig lurt å spise slimet de skal forsøke å lage. Om de får det til da. Det krever at oppskriften følges nøyaktig. Hvis ikke blir det rød eller blå slimsuppe. 27 slimprodusenter sitter som klistret og følger med. Gjennom sommeren er et hundretalls barn innom slimverkstedet.

Slim er in

En populær TV-serie på NRK Super heter Labyrint. Det er en konkurranseserie der slimsjø, slimsug og det meste relatert til slim er viktige ingredienser. Populært er det også for mange barn og unge over hele landet å forsøke å lage slim hjemme på kjøkkenbenken med de utfordringer det fører med seg. Slim er virkelig heite greier blant de yngste for tiden. Det ultimate er visstnok å få tak i et kjemisk stoff som heter boraks. Det er ikke så lett i Norge fordi det selges kun til næringsvirksomhet. På Vitensenteret Sørlandet er slimblandingen boraks og PVA (polyvinyl alkohol) noe som gjør at det blir virkelig seigt og slimete. På kjøkkenbenkene rundt om går det i ulike blandinger av kontaktlinsevann, PVA-lim, barberskum, håndsåpe, sjampo, salt, nedfrysing og mange andre ulike varianter, inkludert maizenamel. Eksperimentene blir delt på Youtube og ideene sprer seg som elastisk slim.

– Jeg har prøvd å lage slim hjemme, sier Marie.

– Fikk du det til?

– Nei, vi får det ikke til! avslører hun.

Oppi glasset på laben i Arendal skjer det noe. Det blå slimet oppstår. Gleden er umiddelbar.

Vitenvert Maria Hushovd Folgerø forteller at hun først nylig fikk høre at unger holder på å lage slim hjemme. At mange synes det er en gøyal aktivitet på Vitensenteret Sørlandet er hun ikke i tvil om.

– Det er veldig populært! sier hun.

Vitenshow

Gjennom hele sommeren er det aktiviteter på Vitensenteret i Arendal. Et naturvitenskapelig show med flammer, røyk og smell fikk mange barn og unge til å sperre øynene opp og komme med gledesutbrudd. Vitenverten får flammene til å stå ut av boka, snakker med lab-assistenten Knokkel-Knut og kommuniserer godt med det unge publikummet. Røykringkanon, flammetornado og små, kontrollerte gasseksplosjoner imponerer. En datamaskin fra NASA med direktekontakt med verdensrommet står i et avkjølt rom på senteret. I kinosalen ved siden av kan gjestene bli med på en 3D-reise ut i verdensrommet til galakser langt, langt borte.

– Oi, oi! lyder det hviskende i den mørke salen.

Stjerner, planeter og måner farer over skjermen. Det er minst like frydefullt som både naturvitenskapelig show og slimproduksjon.