Skolegutt for aller første gang

Torsdag forrige uke startet førsteklassinger over hele kommunen på sitt ti år lange skoleløp. Hva betyr egentlig livets aller første skoledag for barna?

En syltetøyskive og et glass melk står på bordet foran en spent femåring. Han skr

avler i vei, men at han snart skal gå på skolen for aller første gang er han ikke særlig interessert i å snakke om. Det er morsommere at den ett år gamle lillesøstera roper og hopper for å få oppmerksomhet, eller at dragen Tannløs skal få litt frokost.

Stor dag

– Gleder du deg til å få din egen pult i klasserommet og møte lærerne dine?

– Hva er en pult? Hva er en lærer? Jeg vet ikke, svarer han på journalistens spørsmål.

Å vise frem matboksen og flaska han har fått til skolestart får ham straks litt mer på gli.

– Det er Star Wars, hva heter han igjen pappa?

Så snart han har fått vite at det er Darth Wader som vokter matpakka hans forsvinner konsentrasjonen igjen. Det er en spent stor gutt som ikke helt klarer å samle tankene sine som snart skal gå på skolen for første gang.

Å starte på skolen er en enorm overgang for både foreldre og barn. Plutselig er seksåringen omgitt av store skolebarn heller enn barnehagebarna på de små avdelingene. Lekser skal gjøres på ettermiddagen. Og kommer barnet til å klare å få seg venner? Følge med i timen?

Pakketid

Det er viktig å ta seg bra ut på første skoledag, og så snart Jonathan har fått på seg ny dongeribukse og en ny hvit bestefarstrøye tasser han inn på badet sammen med pappa Ruben.

– Jeg må ha det ned sånn her, det må ikke stå opp, forklarer han og dytter håret ned mot hodebunnen etter at Ruben har gjort sitt beste forsøk på å få til en kul sveis.

Jonathan elsker dinosaurer. T-rex, triceratops, allosaurus og diplodocus. Så det er vel ingen overraskelse at skolesekken han stolt finner frem har en grønn t-rex på seg. Han har snakka med mamma og pappa om hvordan det skal bli å begynne på skolen mange ganger, og han vet akkurat hvordan han skal pakke klar skolesekken. Vannflaska går oppi. Matboksen går oppi.

– Vil du se på pennalet mitt? I dette rommet har det viskelær, blyant, blyantspisser og linjal.

Han lukker stolt det ene rommet før han åpner det andre.

– Her er det tusjer. Se!

Fest

På skolen flagges det på full stang. Det skal nemlig være fest når førsteklassingene ankommer for aller første gang. Jonathans dinosaursekk er langt fra alene, og spente dinosaurer, tigere, ponnyer og prinsesser henger på ryggene til jenter og gutter som leies av mamma og pappa inn mot skoleplassen.

– Velkommen til fest på skolen, her har vi flagget oppe fordi du skal begynne på skolen, smiler avdelingsleder for barnetrinnet Monica B. Våle idet hun ber alle samle seg foran henne. Deretter ropes alle barna opp og ønskes varmt velkommen. Når turen er kommet til Jonathan går han selvsikkert frem og tar Monica i hånda før han går bort og setter seg på en benk sammen med de andre barna.

Jontahans klasse er en baseklasse. Det betyr at de i overkant av 30 elevene som har begynner i første klasse ikke er delt inn i forskjellige klasser. De er en stor klasse, men med forskjellige grupper. Foreldrene får bli med inn i klasserommet hvor Lotte og Ruben hjelper Jonathan å finne sin plass. Han har fått en navnelapp med grønt smilefjes på, og det betyr at han er i grønn gruppe. Han skal gå inn inngangen med grønne lapper på og på pulten hans ligger en grønn meldemappe.

Han finner raskt plassen sin, setter seg ned med et stort smil om munnen og finner frem pennalet sitt. Ved siden av Jonathan sitter Elias, og de to har gått sammen i barnehagen så det er ikke så skummelt når foreldrene får beskjed om at de kan vente på SFO sine lokaler de neste tre timene, nå skal nemlig barna være alene på skolen litt.

Må bli sett

Førstelektor Lars Gunnar Briseid på UiA arbeider med å utdanne de lærerne som i disse dager tar imot spente små personer som starter sitt skoleløp. Han mener det er viktig at barna anses nettopp som det, som personer og ikke bare individer som skal stappes fulle med kunnskap.

-Det er blitt veldig fokus på målbare resultater, det kommer sterkere frem senere i skoleløpet, men det ligger litt sånn føringer som gjør at man får mindre fokus på det helhetlige perspektivet på barnet. Det er viktig at de får oppleve sang, musikk og trivsel. At de får en start på skoleløpet hvor du føler deg trygg og trives, for det legger et viktig grunnlag for læringa, sier han.

Han forteller at det å ta imot små gutter og jenter på skolen er en kompleks oppgave, som mange lærere er bevisste på å gjøre på en god måte.

– Lærerne er blitt veldig flinke til det med klasseledelse. Jeg reiser rundt i klasser en del i forbindelse med elever som har praksis, og jeg er imponert over hvor flinke lærerne er å forholde seg til elever med forskjellige behov. Det er veldig mange flinke lærere der ute, og de er undervurdert. Tenk på at de skal samarbeide med foreldre, forholde seg til barnevern og PPT, de skal forholde seg til personalet og elevene, og alt skal gjøres for å ivareta elevenes beste. Det er det mange flinke lærere som gjør på en god måte.

Mange foreldre som sender elever på skolen for første gang er bekymret for hvordan de vil klare seg faglig og sosialt. Briseid tror det er viktig å ikke bare legge trykk på prestasjoner.

– Jeg tenker at barn utvikler seg i forskjellig takt, og det er en svær sekk som er normal. Man kan ha litt for mye fokus på hvilke ferdigheter de skal ha, og det er ikke nødvendigvis bra. Det er selvfølgelig en fordel at de kan sitte stille på en pult, men de trenger ikke lære å skrive før de kommer på skolen, det er jo nettopp det de skal lære på skolen. De trenger en barndom hvor de han leke og få erfaring med aktiviteter.

– Og hva lærer egentlig barna dette første året på skolen?

– Det er mye undervisning i fag, grunnleggende lese- og skriveerfaring og matematikkundervisning. Så er det det å kunne sitte i en klasse, forholde seg til klassens regler, vente på tur og forstå hvordan det er å være en del av en gruppe. Jeg tror veldig mange førsteklasselærere en flinke til dette.

– Kjempegøy

– Mamma jeg har hatt det kjempegøy! Jonathan løper mot Lotte når klokka blir tolv og den aller første skoledagen er over.

Det var ikke skummelt i det hele tatt og skolegutten gleder seg til å komme tilbake i morgen. Gleden blir ikke mindre når mamma kan meddele at de skal på McDonalds for å feire at han har hatt sin første skoledag, og Elias skal bli med.

– En krokodille!

Med hver sin Happy Meal på bordet og en ekornleke som fulgte med i hendene, er Elias og Jonathan klare for å fortelle om den aller første skoledagen. Det gjorde inntrykk på begge to da selveste sjefen på skolen kom innom med en utstoppa krokodille.

– Det gøyeste var når rektor kom med krokodillen. Den var bare til å se på. Rektor var ikke streng og han lærte oss at når noe var galt måtte vi kontakte en fadder eller en voksen, forteller Elias.

– Jeg syns det gøyeste var å gjøre alt mulig, og det var ikke skummelt å være på skolen, legger Jonathan til.

Elias forteller at han har fått en ny venn som heter Emil og at han gleder seg til og aldri dra i barnehagen mer. Jonathan er mer opptatt av fadderne de har fått. Tre stykker fra sjette klasse.

– De var store og de passa på oss, forteller han.

De to store guttene tror det blir enda gøyere på skolen i morgen, og gleder seg til å dra tilbake uten mamma og pappa. Og hva skal de gjøre da?

– At når vi kommer på skolen skal vi henge sekkene bak på stolen med en gang, og legge meldemappa på pulten, opplyser Elias.

Og så snart hamburgeren er fortært er de to store skoleguttene klare for et ti år langt skoleløp i grunnskolen. Mon tro om de kommer til å være like fornøyde med skoledagen hver gang?

Arendals Tidende opplyser om at journalisten er i slekt med Jonathan.