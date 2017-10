Morsomt møte med kunst

Lørdag 28. oktober avsluttes «Den fantastiske barnekunstfestivalen» i Bankgården etter to uker med kunstnerisk lek og moro for barn.

Lørdag er det siste sjanse til å få med seg lekelaboratorium, konsert og teaterforestilling i Bankgården.

Supermann

Gjennom to uker har det sydet med barn i lokalene som har vært omgjort til en kunstnerisk lekeplass med ulike aktiviteter. Festivalen har vært produsert av Blåsen Kunsthavn med Kristine Nordberg og Kirsti Kobbeltvedt i spissen som glade festivalsjefer. Barnehagebarn og skolebarn har kost seg med å lage sine egne gull- og søvlmynter med selvportrett, de har utforsket film, lys, skygge og speil, testet ut stemme, rytme, bevegelse og lyd i spennende lydinstallasjoner, laget sin egen musikk og vevd med fiskegarn og tauverk for å nevne noe.

I mellom lek og moro var det lagt inn lunsjpause hvor barna fikk kose seg med nistemat. Tre år gamle Abbas hadde kledd seg som Supermann, men selv en Supermann trenger hvile innimellom. Liggende på gulvet spiste han nista for å bringe nye krefter til kunstnerisk lek. Bestevennene Sofia (4) og Victoria (4) kunne fortelle at dagen hadde vært veldig gøy.

– Det har vært kjempegøy. Nå graver vi penger ned i sanden. Vi er dessuten bestevenner, sa de to og ga hverandre en klem for å understreke vennskapet.

Lady Moscow

Under forestillingen som ble vist fra den kunstneriske festivalscenen satt barna musestille mens Eldbjørg Raknes, Frode Eggen og Rob Waring fortalte historier sammen med musikk og spennende effekter. Aktørene improviserte og fikk barna til å delta i historien. Særlig under seansen som handlet om å ha kjæreste, engasjerte barna seg, og flere av barna erkjente at de hadde, eller hadde hatt en kjæreste. På spørsmål om hva kjæresten gjør sammen konkluderte barna med at de snakket sammen, og noen ganger så kysset de, men det var ikke nødvendig.



Lady Moscow

Når festivalens siste dag går av stabelen kommende lørdag blir det et energisk sceneshow, dansekalas og sirkusrockefest med selveste Lady Moscow med sitt forrykende orkester med mange spennende instrumenter. Her kan kidsa bli med og utforske lydbildet ved å prøve instrumentene. Senere på kvelden spiller bandet konsert for de voksne i de samme lokalene.

Se alle bildene fra den fantastiske barnekunstfestivalen her: