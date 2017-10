Knut lever med to bukspyttkjertler, ingen av dem fungerer

I 2016 fikk Knut Gihle Arvesen operert inn et nytt organ. I to gode måneder følte han seg for første gang på 20 år frisk før kroppen valgte å støte det nye organet bort. Nå råtner det i kroppen hans.

Han er bare 32 år, men tross sin unge alder har han opplevd mer enn de fleste. Han har vært igjennom årevis med sykdom, en organtransplantasjon, store komplikasjoner i forbindelse med operasjonen, bivirkninger av medisiner og et hjerteinfarkt. Nå venter han på å komme på liste for å få et nytt organ.

Smertelig humør

Knut er kjent for å være en sosial kar med bøttevis av humor og humør. Det er han fortsatt, bare i litt mindre grad. Mange har sett 32-åringen på scenen i Granerevyen der han blant annet spiller figuren som en harry boler. På grunn av sykdom og bivirkninger av medisiner har han levd med mye smerter og en dårlig fungerende kropp. Han har vært inn og ut av sykehus, og han blir fort sliten.

Humøret har han imidlertid ikke mistet. For selv om han har dager der han bare har lyst til å gi opp, er det optimismen som holder ham oppe i hverdagen. Selv da han var på det sykeste, og ikke visste hva som skulle skje, nektet han å gi opp, og Granerevyen ville han være med på, syk eller ikke syk! Deler av øvelsen gjorde han fra sykehussenga via facetime.

– Sykepleierne synes sikkert jeg var snål. Da de kom inn til meg ba jeg dem om å være stille fordi vi var midt i en revyøvelse, sier han og ler høyt av seg selv.

Han har ikke mista håpet om en bedre framtid, men akkurat nå står livet hans på vent.

– Jeg har nok en egen evne til å snu noe negativt til noe positivt, det har nok reddet meg fra mange tunge stunder, sier Knut med et smil.



Arvelig

Da han var tolv år fikk han påvist diabetes 1. Sykdommen har han antakeligvis arvet av faren som hadde samme sykdom. Han døde i en alder av 52 av hjertestopp som en senkomplikasjon av diabetesen.

Oktober 2016 fikk Knut hjerteinfarkt i en alder av 31 år. Fire måneder tidligere hadde han fått operert inn en ny bukspyttkjertel som skulle gjøre ham frisk fra diabetesen. Han fikk oppleve en kort tid der han følte seg frisk, en tid han beskriver som den beste tiden i livet.

– Jeg følte meg frisk, gikk på trening og fikk ny selvtillit. Jeg var ikke redd for å få føling og trengte ikke å ta noen forholdsregler. Det var som et nytt liv. Bakdelen kom imidlertid etter to måneder, forteller han.

Skuffelsen var stor da han innså at organet ikke fungerte slik det skulle. Nå har han det verre enn noen gang.

– Det oppsto progressiv avstøtning av det nye organet. Nå har jeg to bukspyttkjertler inni meg, men ingen som virker. Den nye holder på å råtne inni meg, og det skal den gjøre til den forsvinner av seg selv i systemet, forteller 32-åringen idet vi møter ham i skogen på Helle, Eydehavn, for å bli med på hans daglige tur i naturen.

Fristed

Hver dag tar han med seg bikkja Ronja ut i skogen. Det er hans fristed hvor han får tømt hodet og samlet ny energi. Han fremstår både sporty og frisk idet han med raske skritt går innover i skogen sammen med Ronja.

Etter dager med regn titter sola endelig fram denne dagen tidlig i oktober, lufta er klar og fuglene kvitrer muntert i tre­toppene. Selv om han ser frisk ut, er han ikke det. Sykdommen preger livet hans i stor grad hver eneste dag. Drømmen om å endelig kunne leve et normalt liv etter at han fikk transplantert inn en ny bukspyttkjertel ble begrenset til en kortvarig lykke.

– Jeg har nok arva mye etter pappa, vi er ganske like helsemessig. Det er derfor jeg pusher ekstra på når det gjelder ny transplantasjon, jeg vil ikke ende opp med å dø så ung, sier han.

Gjennom hele ungdommen og sitt voksne liv har han vært plaget av diabetes med svært ustabil insulinregulering.

Bukspyttkjertelen, som skal produsere insulin, fungerer ikke. Han har prøvd utallige metoder for å få ned blodsukkeret i samråd med lege, uten å bli bedre.

– Kroppen min responderer dårlig, og jeg må bruke medisiner både for diabetes type 1 og 2. Jeg pleier å si at jeg har diabetes type 3, sier han og flirer av sin egen humor.

Elektrisk pumpe

Det piper fra bukselomma til Knut. En lyd han er vant til å høre. Han trekker fram et lite firkantet apparat med en tynn slange som går videre opp til magen, festet med et hvitt plaster der en kanyle går inn i magen slik at den kan pumpe inn doser med insulin.

Han forklarer at det er en insulinpumpe som injiserer faste doser med insulin i kroppen og måler blodsukkeret flere ganger om dagen. På den måten kan han holde kontroll på blodsukkernivået.

– Blodsukkeret mitt er veldig ustabilt og fyker opp og ned hele dagen, sier han og illustrerer grafer med høye topper og dype grunner ved å fekte opp og ned med armene.

– Hver gang den piper må jeg sjekke hva den vil fortelle meg. Akkurat nå var det en beskjed om at det er tre timer til jeg må kalibrere sensoren for blodsukker­målingen, forklarer han og legger apparatet tilbake i lomma.

Etter å ha gått rolig innover i skogen en stund stopper han opp ved en bålplass. Her pleier han ofte å tenne opp bål og bare nyte stillheten i skogen. For å komme opp til plassen må vi gå gjennom en bøling med kuer som tilfeldigvis har bestemt seg for å ta formiddagshvilen sin akkurat her.

– Jeg er egentlig ikke så glad i kuer, sier han og går en god omvei rundt kuene.

– Pass deg for kukakene! roper han idet han nesten tråkker midt i en fersk kudritt

Skrev testamentet

Trygt plassert på bålplassen med kuene i passende avstand forteller han om ventetiden før transplantasjonen.

– Jeg var så glad og spent på å få et nytt organ. Jeg var gjennom en lang utredning der jeg skulle kartlegges og forberedes før jeg ble godkjent, målet var å få komme på den berømte «lista», forteller han.

Han snakker om en nervepirrende prosess, og en tid med store forventninger og håp om å bli kvitt sykdommen. Den dagen da han fikk brevet om at han var godkjent og var kommet på venteliste for å få et nytt organ, kommer han aldri til å glemme.

– Det var på bursdagen min 7. juni. Da starta ventetiden som vanligvis er på cirka ett år, men etter bare halvannen måned fikk jeg telefonen om at de hadde en donor. En halvtime senere satt jeg i taxi på vei til Rikshospitalet i Oslo, og samme kveld ble jeg operert, forteller han. Han smiler når han tenker tilbake den dagen. Han var sikker på at han minst måtte vente i ett år, og var ikke helt forberedt.

– Stressnivået var ganske høyt akkurat da. Jeg brukte kanskje tre minutter på å pakke, resten av tida mens jeg venta på taxi brukte jeg på å rable ned et testamente på en konvolutt. Der og da gikk det plutselig opp for meg at jeg kanskje ikke skulle komme hjem igjen. Jeg la «testamentet» på bordet, og ringte ei venninne og ba henne hente det, jeg ville ikke at mamma skulle finne det der, forteller han.

Komplikasjoner

Idet han blir trillet inn på operasjonsstua får han se organet sitt.

– Jeg ble overraska over hvor stort det var. De fjerna noe på det, uten at jeg vet hva det var. Jeg var jo litt i ørska, sier han.

Før han ble lagt i narkose fikk han epidural, som etter operasjonen skulle brukes til å regulere smerte med en pumpe. Operasjonen gikk bra, nå skulle han behandles videre for at kroppen ikke skulle avstøte organet.

– Jeg ble behandlet med noe som heter ATG (red. amn: antitymocyttglobulin), men det skulle vise seg at kroppen min ikke tålte det. Jeg ble veldig dårlig, og legene visste ikke hvordan de skulle behandle meg. I tillegg var epiduralen satt feil inn, slik at smertelindring gjennom pumpa ikke fungerte. De måtte stikke i ryggen på nytt og jeg husker at jeg skreik så tårene spruta. Dagen etter operasjonen viste det seg også at jeg hadde fått blodpropp i tarmen der de hadde operert. Jeg var maks uheldig, forklarer han.

Han hadde enorme smerter og fikk store mengder morfin, tilsvarende 63 paralgin forte i døgnet. Det førte til avhengighet.

– Jeg merka at jeg fikk abstinenser, og det skremte meg. Jeg har jobbet med rus og vet hvordan det fungerer. Jeg trappa selv ned etterhvert, sier han.

Han lå i to uker på sengeposten før han ble flytta til pasienthotellet. Til sammen var han på sykehuset i tre måneder før han kunne komme hjem. Han skryter av alle som jobber der og sier at selv om det var komplikasjoner og store smerter, følte han seg trygg.

Galgenhumor

Knut forteller sin historie med en god dose humor. Episoder som for mange fremstår som grusomme, smertefulle hendelser og frykten for å dø, beskriver han på en måte som får deg til å le, der du egentlig helst vil gråte.

Han har vært maksimalt uheldig når det kommer til resultatet av transplanta­sjonen, bivirkninger og komplikasjoner, likevel klarer han å møte livet med et smil.

– Jeg har nok litt galgenhumor også. Jeg pleier å si at jeg vertfall skal slå rekorden til pappa og bli eldre enn det han ble, smiler han.

Tunge dager

Selv om han stort sett er optimistisk og blid, forteller han også om nedturer og tårer på ekstra tunge dager.

– Jeg er nok på bunnen nå. Jeg skulle egentlig vært frisk, i stedet sliter jeg fortsatt med sykdommen. Det hender jeg bryter sammen og griner, men det gjør jeg kun når jeg er alene. Jeg liker ikke å være sammen med noen når jeg har det vondt. På sykehuset ville jeg helst ikke ha besøk, det var bare slitsomt, forteller han.

Gode venner setter han pris på, og han liker å være sosial selv om han blir fort sliten.

– Jeg har heldigvis gode venner som forstår at jeg blir sliten og ikke klarer å bidra i så mye sosialt lenger. De har støttet meg gjennom prosessen, og jeg har delt både sorger og gleder med dem, det har hjulpet meg veldig, sier han.

Han har ei datter på fire år, hun betyr alt for ham. Akkurat nå har han ingen kjæreste, og det vil han heller ikke ha.

– Jeg orker ikke å tenke på at noen skal bli utsatt for meg og det livet jeg lever nå. Jeg vet jo aldri når jeg må inn på sykehuset. Tenk hvis vi hadde planlagt en romantisk helg til Paris, men så måtte jeg plutselig innlegges, jeg vil ikke at noen skal leve med det. Jeg har ikke plass til en dame nå, jeg har nok med meg selv og datteren min, sier han bestemt.

Organdonasjon

Som mottaker av et organ er han dypt takknemlig overfor alle de som velger å si ja til donasjon av organer. Selv har han fått et nytt organ fra en person som er død, det gjør ham veldig ydmyk. Nå håper han at han snart kommer på venteliste for et nytt organ.

– Jeg kan nesten ikke beskrive hva jeg føler. På en måte er det fælt å tenke på at noen har dødd, på en annen måte er jeg glad for at jeg har fått lov å få et nytt organ, selv om kroppen min ikke vil ha det, sier han alvorlig.

Han oppfordrer andre til å tenke gjennom hvorvidt de vil donere sine organer dersom det aller verste skulle skje. Per i dag er det ingen registre der du kan registrere deg, men ifølge Knut vil det være mulig fra neste år.

– Jeg sitter i styret for LNT (red. anm: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte), og det har vært jobbet mye med å få dette på plass. I 2018 kan alle som ønsker å bli organdonor registrere seg, forklarer han fornøyd.

Han har stor glede av å være med i LNT der han kan være sammen med andre mennesker som er i samme båt.

– Når vi har møter er vi alltid ferdig til klokka ni på kvelden, for da må vi ta medisiner og er slitne. Alle forstår det, og det er ingen som syns det er rart, flirer han.

Dagens tur er over, og Knut og Ronja tusler rolig tilbake til bilen. Nå skal de hjem og hvile litt før restens av dagens gjøremål skal gjennomføres.

Før han setter seg inn i bilen viser han fram arret, eller glidelåsen, som han kaller det. Et langt arr som går fra brystet og ned til bukselinningen.

– Det er en del av meg, og det plager meg ikke. Jeg er bare glad for å ha fått muligheten. Jeg oppfordrer alle til å si ja til å bli organdonor, det kan redde liv, sier han.