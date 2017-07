Jordbærdrøm

21 år gamle Bernhard Arnevik er midt i sin andre jordbærsesong som fulltidsbonde.

Sola skinner over fem mål med jordbærplanter på Bringsvær i Grimstad. Ni jordbærplukkere er i full gang med å fylle blå kurver med smakfulle røde jordbær som selges fra gårdsbutikken eller leveres til Bama. Starten av juli er høysesong for sørlandske jordbærprodusenter og jordbærsultne sørlendinger.

Topp-plukk

– Vi har bær i omtrent en måned nå, frem til skolestart om vi er heldige, forteller Bernhard Arnevik. Den 21 år gamle bonden har vokst opp på gården på Bringsvær. Etter at han utdannet seg til gartner og agronom, overtok han driften av enkelte av jordene på familiens gård som produserer jordbær og poteter.

– Jeg driver sammen med min far, men vi har hver vår åker, forteller Bernhard.

Todelt

Til sammen er omtrent fem mål jorder dekket med jordbærplanter nå. Sesongen starter med jordbær av typen Korona, som de har plantet 3,5 mål med. Korona er en av de vanligste typene i Norge, de blir søte og gode, men tåler ikke noe særlig før de blir stygge. Om et par ukers tid er det bærene av typen Malvina som er modne. Så langt tyder alle solemerker på at det blir en god jordbærsesong for jordbærbøndene på Sørlandet.

– Nå ser det bra ut. Foreløpig er det bra jord, varmt om dagen, kaldt om natta og lite regn. Det er sånn vi vil ha det, sier Bernhard og forteller at når det kommer til vanning vil han helst ikke ha hjelp av regnet.

En svetteslange er nemlig plassert midt i hver av jordbærradene, og får den stå på en time eller to hver dag får plantene perfekt mengde med vann.

Premiere

Bernhard har jobbet fulltid som bonde i to år, men 2017 er premiereåret når det gjelder jordbær på egne jorder. Han forteller at han i år har tatt i bruk noe som heter ventebed-planter, en teknikk som ble lovlig i Norge for tre år siden. Den går ut på at man planter jordbærplantene i sørlige deler av Europa hvor høsten er lang. Plantene settes tidig om våren, og tas opp og settes på kjølelager i desember. Når norske jordbærbønder planter denne typen planter får de bær allerede samme år.

Den unge bonden forteller at han trives godt med å jobbe som på gården på heltid. At det kan være tøft å få endene til å møtes legger han ikke skjul på, men etter hans mening blir det da desto gøyere når man får det til.

– Jeg syns jobben er veldig grei. Det å se ting gro er spennende. Også er det sesongbasert sånn at man har mye å gjøre når det er fint vær, og når det er dårlig vær kan man ta det litt med ro. Det er vanskelig å drive for seg selv, men får du det til er det veldig morsomt. Vi som driver med jordbær og poteter her nede er ikke blant de som sliter mest heller, smiler han.